Da Carpi a Peschiera del Garda in una biciclettata notturna

Fiab Modena-Carpi organizza venerdì 17 giugno, alle 20,30, con ritrovo in Piazzale Re Astolfo, la Notturna in Bici da Carpi a Peschiera del Garda, sul tracciato della Ciclovia del Sole e sulla ideale Strada del Tortello. L’arrivo a Peschiera del Garda è previsto intorno alle 7 di sabato 18 giugno, 118 chilometri dopo.



Ritrovo dei partecipanti a Carpi venerdì 17 giugno 2022 alle ore 20.30 in Piazzale Re Astolfo, controllo iscrizioni ed attrezzature e partenza allo scoccare delle ore 21.00 esatte.



1° Sosta a Novi di Modena dove l’associazione Aneser in collaborazione con la Proloco ci accoglieranno per un saluto. Tempo max di fermata 20 minuti per il gruppo che prosegue verso il Lago, chi rientra da Novi ripartenza per Carpi alle 22:45-23:00.



2° Sosta di metà percorso (circa 60km) a Bagnolo San Vito al Circolo Acli San Biagio Ristorante “La Baracca” dove è prevista una cena leggera con tortelli di zucca, riso alla pilota, torta sbrisolona, lambrusco mantovano, acqua e caffè. Arrivo previsto per le ore 1:00–1:30. Tempo di sosta max 60 minuti.



Arrivo previsto a Peschiera del Garda sabato 18 giugno 2022 alle ore 07:00. Foto di gruppo sul molo. Colazione a conclusione della gita Fiab.



Rientro in autonomia.



Percorso: Carpi, Novi, CICLOVIA DEL SOLE: impianto idrovoro di Mondine, Bondanello, Quistello, San Benedetto Po, Bagnolo San Vito, Mantova, Soave, Marengo, Pozzolo sul Mincio, Borghetto, Peschiera del Garda.



La gita a Peschiera del Garda è riservata ai soci Fiab (si richiede un buon allenamento sulla lunga distanza). Costo Notturna breve fino a Novi di Modena: soci Fiab € 2, non soci € 5.



Costo Notturna Carpi-Peschiera del Garda: soci Fiab € 15 a cui aggiungere il costo della cena di € 16 da pagare in loco al ristoratore e della colazione da pagare in loco.



Referenti: per la gita fino a Peschiera del Garda info e prenotazioni con whatsapp o sms a Piero 3356250417 – 3792547035. per il rientro da Novi di Modena a Carpi info e prenotazioni con whatsapp o sms a Gisella 3491283191.