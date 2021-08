Fiorano, ha inizio la novena per la Festa della Beata Vergine del Castello

Domenica 29 agosto 2021 arriva a Fiorano Modenese da Roma Mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella musicale pontificia sistina per iniziare la novena in preparazione della Festa della Beata Vergine del Castello, venerata nella Basilica di Fiorano, santuario diocesano.

Alle ore 17.30 celebrerà la Messa e alle 18.30 terrà una catechesi dal titolo: ‘Cosa significa partecipare alla santa Messa per i fedeli laici’.

Per consentire la partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, anche quest’anno verrà montata sul piazzale San Giovanni Paolo II una tensostruttura che funzionerà fino a domenica 12 settembre, quando, alle ore 17.30, l’arcivescovo Mons. Erio Castelluccio presiederà la Celebrazione dell’Eucarestia e riceverà i Santi Voti solenni della fioranese Cecilia Casali, delle Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore.

Il piazzale del santuario sarà perciò chiuso al traffico da sabato 28 agosto e lunedì 13 settembre; in occasione delle cerimonie sono previste navette dal centro di Fiorano.

La novena prosegue poi ogni sera con una processione che prende avvio da un quartiere fioranese e con la celebrazione della Messa alle 20.30.

Lunedì 30 agosto si parte da Via Poliziano e celebra don Luigi Lodesani, parroco di Albinea. Martedì 31 agosto si parte da Via Magellano e celebra don Sergio Billi, responsabile pastorale familiare della diocesi di Verona. Mercoledì 1 settembre, si parte dalla Farmacia Bavutti e celebra mons. Lini Pizzi, vescovo emerito di Forlì Bertinoro. Giovedì 2 si parte dalla Madonna del Ponte di Via Gramsci e celebra don Luca Fioratti, parroco di Vignola. Venerdì 3 settembre si parte da Piazza De Gaspeti e celebra da don Federico Pigoni, parroco di Formigine. Sabato 4, essendo giornata prefestiva, la Messa viene celebrata alle ore 19, presieduta da don Luca Ferrari, insegnante dell’università Cattolica a Piacenza; domenica 5, alle ore 17,30 Messa presieduta da don Patrick Valena, parroco di San Giorgio a Sassuolo, seguita alle ore 19 da una liturgia penitenziale. Lunedì 6 settembre si parte dal Parco De Andrè in Via San Francesco e celebra Mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia. Martedì 7 settembre alle ore 20 si celebrano i vespri solenni con incoronazione dell’immagine della Beata Vergine del Castello. Presiede la Messa mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.