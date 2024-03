Novi Music Festival, quattro appuntamenti nel mese di marzo

Indirizzo non disponibile

Ritornano nel mese di Marzo nei centri di Novi Rovereto e S.Antonio i concerti nei quali si mescoleranno in modo innovativo generi musicali di ogni tipo. Una serie di eventi aperti a tutti, agli amanti della musica ma non solo, per promuovere la cultura musicale nei luoghi del nostro territorio.

The Jody Grind

Sabato 2 marzo ore 20.45

Sala Civica "F. de Andrè" - Via G. Mazzini, 9 - Rovereto S/S

Trio Horace Silver Project:

Desiree De Silva voce

Roberto Carminati piano

Alfredo Savoldelli contrabbasso

Omaggio al genio musicale di Horace Silver attraverso una serie di interpretazioni fresche, uniche e coinvolgenti che esplorano la sua straordinaria eredità nel mondo del jazz e del blues, mescolando passato e presente, enfatizzando l'interazione tra voce, pianoforte e contrabbasso

Il Fascino Del Mandolino

sabato 9 Marzo ore 20.45

Chiesa di S.Antonio in Mercadello - Piazza G. Matteotti 12

Ensemble Mandolinistico Estense

Musiche originali e trascrizioni di brani classici valorizzati dalle sonorità di strumenti "a plettro" e "a pizzico". Il particolare timbro di questi strumenti, caratterizzato dalla tecnica del "tremolo", offre un'interpretazione suggestiva di un'interessante selezione di brani caratteristici e d'effetto

Omaggio A Giacomo Puccini

Sabato 16 Marzo ore 20.45

Sala Civica E. Ferraresi - Piazza 1° Maggio, 19 - Novi di Modena

Marta Mari, Anna Cimmarrusti, Kazuki Yoshida e Alessandro Trebeschi

In occasione del centenario della morte di Puccini, il racconto di aneddoti ed episodi della sua vita, attraverso l'esecuzione delle pagine più celebri delle sue opere, dal primo esordio nel mondo operistico con Le Villi alle composizioni che l'hanno reso immortale, come Tosca, La Boheme e Madama Butterfly

Musiche Per Orizzonti Futuri

Sabato 23 marzo ore 20.45

Sala Civica E. Ferraresi - Piazza 1° Maggio, 19 - Novi di Modena

Arinonya Nova Ensemble

Massimo Malavasi pianoforte

Giuliano Nora saxofono

Laura Biolcati Rinaldi voce

Mattia Geracitano violoncello

Un percorso tra le composizioni strumentali e vocali del compositore e pianista Massimo Malavasi, che spazia da musical di Broadway al concerto solistico

Novi Music Festival fa parte della rassegna culturale “Novi 3e60” promossa dal Comune di Novi di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Ingresso libero e gratuito fino as esaurimento posti

Per maggiori informazioni

Ufficio cultura

Tel: 059/6789131

Email: culturasport@comune.novi.mo.it

www.facebook.com/comunedinovidimodena/