L'asta di biciclette recuperate di Ciclofficina Popolare torna al Novi Sad

Non c’è primavera senza la tradizionale asta di beneficenza di biciclette recuperate.

Le bici provengono dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Modena di cui è scaduto il periodo di giacenza senza che nessuno le reclamasse, recuperate e riparate dai volontari della Ciclofficina Rimessa in Movimento.

Lo scopo dell'iniziativa divantata appuntamento fisso, è quello di rimetterle in circolazione e raccogliere fondi per beneficienza o per attività a sostegno della mobilità ciclistica. L’asta si terrà domenica 23 aprile dalle ore 9 alle 12 al Parco Novi Sad, zona tribune.

Durante l’asta ci sarà anche il nostro gazebo “Come ti rubo la bici”, per spiegarvi su quali tipologie di lucchetti è meglio investire e darvi modo di ammirare la nostra collezione di lucchetti tagliati trovati in giro per la città.