Al parco Novi Sad c’è l’evento Fatto in Italia

Un giorno di festa all’insegna dello shopping all’aria aperta. Domani 10 ottobre dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro storico di Modena torna il classico appuntamento con l’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese.

Merce di qualità con prezzi adatti a tutte le tasche, valore aggiunto la professionalità e la cortesia degli operatori ambulanti presenti che propongono abbigliamento per adulti e bambini ma anche biancheria per ogni ambiente della casa, e poi calzature, casalinghi e stoviglie per la cucina, oltre agli articoli per il fai da te. Senza dimenticare le proposte agroalimentari, con frutta e verdura di stagione a Km0.