Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di recitazione Nuova Didattica Teatrale di Modena ideata e curata da Andrea Ferrari per la stagione 2024-25. La realtà s'accinge a compiere il suo 22° anno di attività in campo teatrale e si è affermata come una delle scuole più complete sul territorio a testimonianza anche dell'apertura della succursale a Pavullo nel Frignano.

Il percorso si avvale di due livelli, Principianti ed Avanzato ed una Compagnia professionale. La formazione avviene nei nove mesi di corso, dal prossimo mese di ottobre a giugno 2025 con la messinscena di uno spettacolo in teatro. La scuola è a numero chiuso ed è richiesto il compimento del 15° anno di età. Gli appuntamenti sono settimanali: su Modena, tutti i martedì dalle ore 19,30 alle ore 22,30 mentre su Pavullo, il lunedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30. Ai partecipanti studenti degli Istituti di 2° grado che ne faranno richiesta, la Direzione della Scuola potrà rilasciare un certificato che attesti il monte ore eseguito nel corso dell'anno da presentare alle Amministrazioni didattiche.

La Scuola di Nuova Didattica Teatrale è l'unica realtà a proporre anche stage formativi con professionisti esterni, sulla voce (foniatri e logopedisti) e sulla personalità (psicologi) e, a compimento del percorso, lezioni sulla storia del teatro. Ai partecipanti saranno rilasciate dispense didattiche e gli incontri si avvalgono di una parte teorica ed una pratica, con supporto di canali audio-visivi ed esercizi sugli argomenti trattati. A fine percorso saranno rilasciati gli attestati di frequenza. La presentazione dei corsi è fissata per martedì 1 ottobre alle ore 20 presso la sala ANMIG di V.le Muratori, 201 a Modena. Per avere maggiori informazioni sui percorsi didattici, calendario e costi è possibile contattare la Direzione della Scuola al numero di Whatsapp 338 2434005 oppure scrivere una e-mail all'indirizzo nuovadidatticateatrale@gmail.com Le attività della Scuola si possono seguire sul canale Facebook www.facebook.com/NuovaDidatticaTeatrale/.