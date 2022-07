Nuovo appuntamento con il Mercato straordinario al parco Novi Sad

Una mattinata di shopping all’aria aperta, un unico luogo dove trovare tutto ciò che occorre per l’abbigliamento e le calzature per sé e per i propri cari, per la cucina, per il bagno e per tutte le altre stanze della casa, e magari per il pranzo e la cena domenicale estiva.

Domenica prossima 17 luglio nell’anello esterno del parco Novi Sad a ridosso del centro storico di Modena dalle 7 alle 14.30 si rinnova l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, con tante novità e occasioni, merce di qualità davvero alla portata di tutti i portafogli.

Sui banchi degli operatori ambulanti – sempre pronti per un sorriso e un consiglio – anche materiale per il fai da te e per l’hobbistica, e piante e fiori sia per il terrazzo che per il giardino.