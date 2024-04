Al Nuovo Diurno di piazza Mazzini una visita per scoprire il passato di Modena

Un viaggio nel tempo alla scoperta della Modena del passato e di quella di oggi è il tema della visita guidata teatralizzata al Nuovo Diurno di piazza Mazzini “Tutti passano da qui, anche Garibaldi. Forse” in programma domenica 21 aprile, in due turni alle 15.30 e alle 17.30. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 25 persone. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/ esperienze/esperienze- artecultura/visite- teatralizzate-con-attori) o all’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica in piazza Grande 14 (tel. 059 203 2660).

Tra ricostruzioni storiche e aneddoti curiosi, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera suggestiva del Nuovo Diurno, un luogo che ha segnato la vita quotidiana di modenesi e viaggiatori per decenni. A guidare la visita, dando vita a scene di vita quotidiana in quello che una volta era l’Albergo diurno, saranno gli attori Loredana Averci, Beatrice Cevolani, Marco Rebecchi ed Hendry Proni che ricreeranno l’atmosfera vivace e frenetica che caratterizzava questo luogo di sosta e di incontro, oggi una parte importante della memoria cittadina. Insieme a loro, una guida racconterà l’evoluzione storica dell’edificio, inaugurato nel 1933 come luogo pubblico che offriva servizi igienici e di cura alla persona moderni e confortevoli accessibili a tutti, e oggi divenuto uno spazio pensato per i turisti e i cittadini destinato a mostre temporanee, eventi e conferenze.

Sul sito visitmodena.it è possibile visualizzare l’intero calendario annuale e prenotarsi per le visite tematiche gratuite organizzate al Nuovo Diurno dalla Cooperativa Ars/Archeosistemi insieme al servizio di Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Per ulteriori informazioni: Iat, Ufficio di informazione e accoglienza turistica, piazza Grande, 14, tel. 059 203 2660.