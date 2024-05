Lavorare nel mondo della bellezza: parte a Modena il corso di formazione per diventare estetista

Centri estetici, spa, profumerie, hotel e resort: sono tante le opportunità di lavoro nel mondo della bellezza per chi si possiede nel curriculum una qualifica di estetista. Tutte coloro che sognano di lavorare con make up, unghie, cura del viso e del corpo, ciglia, sopracciglia e massaggi non devono perdere l’opportunità di specializzarsi nel settore beauty e seguire un percorso formativo di 2 anni presso l’Academy Obiettivo Bellezza a Modena: al via le iscrizioni per una nuova edizione del corso.



Nei laboratori estetici in via Emilia Ovest 693/B sono nate tante professioniste che nel corso degli anni si sono affermate nel territorio modenese: Obiettivo Bellezza e FORMart è il posto giusto per tutte coloro vogliono far parte di questa realtà lavorativa.

Come si articola il corso di Obiettivo Bellezza

Cosmetologia, dermatologia, trucco, cura del viso, trattamenti corpo, massaggi, manicure e pedicure sono le materie principali del corso. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche in laboratorio sono guidate da docenti specializzati e professionisti con anni di esperienza sul campo. Le visite e le occasioni di confronto con le aziende che producono prodotti cosmetici e macchinari completano la formazione delle future estetiste.

Il corso si articola in 1800 ore suddivise in 1120 ore nelle aule e laboratori Obiettivo Bellezza e 680 di stage. Superato l’esame finale si ottiene i titoli e l’esperienza necessari per entrare a far parte del mondo della bellezza.

Nessun limite di età

Sempre più trentenni e quarantenni guidate dalla passione per benessere e beauty, decidono di dare una svolta alla propria situazione lavorativa diventando estetista. La rapidità con la quale si trova un impiego dopo il corso rende questa scelta particolarmente conveniente per chi desidera reinventarsi in poco tempo.

Nuovo corso in programma

Il corso di qualifica di estetista è in programma a fine giugno. Per iscriversi al corso c’è tempo fino al 3 giugno 2024: le tutor dell’academy Obiettivo Bellezza sono sempre pronte per fissare appuntamenti e visite conoscitive ai laboratori estetici. Tutte le informazioni sono disponibili sulla scheda del corso di Modena.



Dove: Academy Obiettivo Bellezza – Modena, Via Emilia Ovest, 693/B

Link: https://www.formart.it/obiettivo-bellezza/qualifica-estetista