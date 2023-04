Sicurezza stradale, torna a Sassuolo la due giorni di "Obiettivo Zero"

La sicurezza stradale è un valore: il prodotto di fattori, la somma di condotte, la divisione di compiti con un'unico risultato accettabile: zero. L'evento "Obiettivo Zero" nasce da un'idea dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada -sede di Modena- con l'intento di sensibilizzare sul tema tramite un'occasione pubblica di incontro e confronto perchè tutti abbiamo un ruolo e dalle condotte di ognuno dipende la sicurezza collettiva. Utenti, enti, controllori, controllati, mezzi e strade.

L'obiettivo Zero inserito nel segnale di direzione obbligatoria rispecchia in sintesi l'indirizzo irreversibile delle direttive europee rivolto agli stati: la diminuzione progressiva della sinistrosita' stradale, attualmente con numeri da guerra, fino all'azzeramento come unico obiettivo accettabile.

"Obiettivo Zero si terrà a Sassuolo il 15 e 16 aprile 2023, in piazza Garibaldi. La manifestazione, in seconda edizione per il distretto ceramico, si rivolge, in apertura, agli studenti delle scuole superiori frequentanti gli ultimi anni del corso di studi; una fascia anagrafica prossima al conseguimento della patente di guida; la mattinata del sabato agli studenti verranno proposte alcune ore, complementari al percorso didattico di legalità ed educazione civica svolto in aula, in cui potranno ascoltare, osservare e toccare con mano diversi aspetti dell'argomento "sicurezza stradale". Verranno accolti dall'associazione che gli illustrerà attività e scopi; ascolteranno testimonianze dirette di familiari nelle quali riconoscersi e verranno avvicinati a personale delle polizie con l'intento di smontare pregiudizi o timori rispetto ai controlli e potranno osservare in loco gli strumenti di ultima generazione in dotazione alle pattuglie su strada per il rilevamento di infrazioni, attrezzature, ausili, presentati e spiegati dagli stessi operatori. Assisteranno alla esibizione didattica itinerante "INDIVERI LEONARDO" che gli parlerà di sicurezza su strada con il linguaggio della musica, dei video, e con dimostrazioni pratiche per coinvolgerli attivamente. Potranno sperimentare il simulatore di guida indossando particolari occhiali distorsivi per simulare lo stato psicofisico non adeguato alla conduzione di un veicolo

La Polizia Stradale di Modena mostrerà la strumentazione utilizzata per l'accertamento e il sanzionamento: apparecchiature come il TeleLaser di ultima generazione più temuto dagli utenti che conosciuto nel funzionamento, strumenti di accertamento di violazioni ai limiti di velocità come lo ScoutSpeed montato su auto di servizio, tablet in utilizzo quotidiano alle pattuglie per letture di passaggi ai varchi con illustrazione del sistema di sorveglianza e controllo dei mezzi in transito da remoto finalizzate all’ accertamento in tempo reale di alcune violazioni; quest'anno per la prima sarà mostrato l'airbag per motociclisti sia sgonfio che esploso montato su due manichini nella speranza di sensibilizzare i visitatori, in particolare i motociclisti, sull'utilizzo salvavita di tale dispositivo; ne verra' illustrato il funzionamento e l'utilizzo e mostrato il collegamento alla moto. Gli air bag verranno ospitati nello spazio assegnato alla stradale.

Saranno presenti anche l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Provinciale, nonchè l'ASL - Settore Dipendenze Patologiche - con il loro camper attrezzato. AIFVS propone ai visitatori l’esperienza, assistita da operatore, della RUOTA CON SEDILE per simulare il ribaltamento; finalizzata alla percezione dell’utilita’ delle cinture di sicurezza in caso di capottamento del veicolo.

Si potrà sperimentare, accanto all'area percorso, un seggiolino da bambini che simula l’impatto con o senza cinture di sicurezza a dimostrazione della pericolosita' di certe abitudini spesso sottovalutate.

Rivolto ai più piccoli sarà steso un tappeto raffigurante un circuito stradale e il posizionamento di mini-segnali stradali dove i bambini potranno sperimentare percorsi di corretta condotta di guida e, a tale scopo, verranno fornite biciclette o monopattini destinati alle prove.

ACAT proporrà la simulazione di un percorso accidentato da completare con particolari occhiali distorsivi che simulano lo stato pscico-ficico altrato da ebbrezza. Si potranno sperimentare percorsi di guida con verifica in tempo reale delle violazioni commesse in tramite simulatori per scuola guida forniti da ACI E POLIZIA LOCALE DI MODENA. Saranno mostrati mezzi di servizio delle forze di polizia e l'autocarro con lo spettacolo didattico itinerante che verrà proposto sia agli studenti che, a più riprese, alla cittadinanza.

Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, insieme al 118, insceneranno all'aperto la simulazione di sinistro stradale per rappresentare tutte le fasi di intervento interforze; dalla chiamata in centrale operativa in poi a partire dall'apertura dell'abitacolo da parte dei VV , del soccorso sanitario con l'intervento dell'ambulanza e del personale abilitato per finire con il rilievo planimetrico tecnico delle forze di polizia.

Durante il weekend della sicurezza stradale verrà predisposto un punto di degustazione di vino, e cocktails ANALCOLICI O DEALCOLATI vale a dire PRIVI DI ALCOL a cura di ACAT. Il messaggio che si intende diffondere, in linea con il significato dell'intero evento, verrà veicolato anche tramite l'offerta di vino e bevande analcoliche alternativo al consumo abituale a base alcolica; come previsto e promosso dalle recenti direttive europee

Il programma

Ore 8,30 APERTURA ESPOSIZIONI E STAND E AVVIO DELLA GIORNATA, INSEDIAMENTO DEL PERSONALE NEI PUNTI INFORMATIVI NEGLI APPOSITI SPAZI.

il sabato mattina avvio dell'attivita' per gli studenti accolti dall'AIFVS

sabato pomeriggio e domenica ingresso libero e partecipazione spontanea della cittadinanza.

Ore 9,30 prima esibizione della lezione spettacolo itinerante sul piazzale esterno.

Ore 11,30 simulazione di sinistro stradale con rilievo interforze; dalla chiamata in centrale operativa in poi a partire dall'apertura dell'abitacolo da parte dei VV , del soccorso sanitario con l'intervento dell'ambulanza e del personale abilitato per finire con il rilievo planimetrico tecnico delle forze di polizia

Le esibizioni verranno ripetute nel pomeriggio, una alle 14,30 in replica alle 17,00

PUNTI INFORMATIVI e assistenza continua al percorso didattico dei bambini con esperienza pratica al tappeto stradale.

Assistenza per brevi test di simulazione di guida in collaborazione con A.C.I. MODENA E POLIZIA LOCALE MODENA.

Sono previste alcune dimostrazioni dell'unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo con l'agente antidroga a quattro zampe Hector, come già nella scorsa edizione.

Anche nella giornata della domenica dalle ore 10,00 verrà inscenato un sinistro stradale e tutte le fasi di intervento interforze. La manifestazione verrà chiusa al pubblico alle 19,30 di ogni giornata.