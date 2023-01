“Oblivion Rhapsody” è di scena a Pavullo e a Mirandola

Uno show comico musicale nato nel 2021 per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: “Oblivion Rhapsody” è la summa dell’universo Oblivion come non si è mai visto né sentito prima d’ora.

Uno dei gruppi teatrali italiani più amati per la loro capacità di far divertire in modo intelligente un pubblico di tutte le età sarà sul palco del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) giovedì prossimo 12 gennaio 2023 e su quello dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO) venerdì prossimo 13 gennaio 2023, nell’ambito della Stagione teatrale 2022/2023 curata da ATER Fondazione in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Inizio spettacoli ore 21; per Pavullo biglietto intero 19 euro e ridotto 17 euro, mentre per Mirandola biglietto intero 15 euro e ridotto 13 euro.

Lo spettacolo è scritto e interpretato dagli Oblivion, al secolo Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, con la regia di Giorgio Gallione. Scene di Lorenza Gioberti, costumi di Elisabetta Menziani, luci di Aldo Mantovani. Una produzione Agidi Srl.

In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

“Oblivion Rhapsody” è un gigantesco bigino delle performance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in un viaggio allucinato e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.

Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memorabile, un'indigestione senza limiti e senza senso, una Oblivionata all'ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una Citrosodina.

In “Oblivion Rhapsody” gli Oblivion presentano la novità History Of Rock. Dopo aver parodiato i brani più famosi della musica italiana, gli Oblivion si mettono alla prova con un progetto mastodontico e internazionale: raccontare la storia del rock, attraverso gli autori più importanti del genere e i brani più famosi, senza soluzione di continuità e senza strumenti o basi musicali ma utilizzando unicamente le loro cinque voci a riprodurre anche gli strumenti musicali: batteria, basso, chitarra, tastiere e synth. In 6 minuti, una vera e propria rapsodia che fonde 50 interpreti immortali e 53 famosissime hit a partire dal 1955 con Rock around the clock: Elvis Presley, The Beatles, U2, Queen, Bruce Springsteen, David Bowie, Guns N’ Roses, Rolling Stones, Iron Maiden, Led Zeppelin, Marylin Manson, Metallica, Muse, Nirvana, Oasis, Pink Floyd, R. E. M., Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Santana, Sex Pistols, The Doors, Jimi Hendrix e tantissimi altri, in un unico travolgente brano.