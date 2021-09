Castelfranco presenta October Young, tre giornate di divertimento dedicate ai giovani

Tutto pronto a Castelfranco Emilia per alzare il sipario su October Young, di scena a Cà Ranuzza da venerdì 1 a domenica 3 ottobre. Si tratta dell’esito finale di un lungo processo di partecipazione, che ha visto l’Amministrazione comunale, l’Unione del Sorbara e l’Associazione Bangherag mettersi in ascolto delle giovani generazioni per raccogliere le loro esigenze, idee e opinioni, con l’obiettivo di rendere ragazze e ragazzi sempre più protagonisti della comunità in cui vivono. La scelta è stata quindi quella di coinvolgere i giovani del territorio, riuniti in associazioni e gruppi spontanei, per condividere la progettazione e la realizzazione di un festival che sia pensato e organizzato interamente da loro.

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre ragazze e ragazzi saranno quindi protagonisti di una tre giorni al parco di Ca’ Ranuzza, polo di aggregazione giovanile del territorio, con una serie di attività pomeridiane e serali divise tra cibo, musica e sport.

Le ore pomeridiane saranno occupate da tornei di calcetto e basket 3 contro 3, mentre venerdì sera gli studenti dell'istituto Spallanzani si esibiranno in una gara di cucina. Il programma serale delle tre giornate sarà dedicato a diverse di esibizioni dal vivo con Indie power (venerdì 1), Sir K e Steve Sax (sabato 2) e Mors (domenica 3).

Molte anche le storiche realtà associative presenti, a cominciare da Croce Blu e associazione Cà Ranuzza, cui si aggiungono attori del tessuto produttivo e della ristorazione come il Caffè Garibaldi. Infine, tutta la manifestazione sarà sostenibile e plastic free grazie alla collaborazione di Human Maple, start-up giovanile del territorio. Non mancheranno le esposizioni di bancarelle con artigianato locale e una mostra artistica interattiva curata da giovani artiste e artisti di Castelfranco Emilia.

Il programma completo sarà pubblicato sulle pagine Instagram e Facebook dell'iniziativa e su quelle del Comune di Castelfranco Emilia.



