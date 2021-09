"Offertorio", la rassegna musicale Grandezze & Meraviglie torna alla Chiesa di San Pietro

Giovedì 30 settembre, nella Chiesa San Pietro alle ore 21, Grandezze & Meraviglie presenta il concerto “Offertorio”. L’Ensemble vocale e strumentale Vicetia Musicalis propone un’antologia di brani sacri di grande suggestione di Paolo Benedetto Bellinzani, in forma di duetto per varie voci e strumenti, alternati a delle sonate da chiesa di Arcangelo Corelli, con organico di due violini, violoncello e organo. I duetti sono composti seguendo le più diverse possibilità d'abbinamento vocale: Canto-Alto; Tenore-Basso; Alto-Basso; Tenore-Basso; Canto Basso; Alto-Tenore; due Canti; due Bassi. Le voci sono supportate dal basso continuo organistico e, in due brani della raccolta, si prevedono parti d'organo obbligato.

Gli “Offertori a due voci per tutte le feste solenni dell’anno”, pubblicati nel 1726 da Paolo Benedetto Bellinzani (1682-1757), sono un perfetto esempio di un’ampia mole di composizioni destinate principalmente ad uso liturgico, rimaste solo manoscritte. Bellinzani nacque a Mantova o Ferrara intorno al 1690 (1682 secondo alcune fonti) e fu ordinato sacerdote nel 1717. Operò come Maestro di Cappella presso numerose cattedrali e morì nel 1757 a Recanati. Il corpus della sua produzione risulta coerente e compatto, sia dal punto di vista della notevole qualità compositiva che da quello dell’impostazione stilistica: l’autore riesce, senza mai cadere nella monotonia o nell’autocitazione, a creare una propria inequivocabile impronta melodica, perseguendo una “studiata semplicità” in cui la chiarezza delle linee si colorisce con equilibrio di fioriture e drammatiche dissonanze.

Vicetia Musicalis nasce in seno al Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza, uno dei primi in Italia a rilasciare titoli accademici di primo e secondo livello in discipline specifiche della musica antica. L’istituto garantisce una formazione d’eccellenza che persegue l’esecuzione storicamente informata, basata su studio delle fonti originali, ricerca musicologica e conoscenze organologiche. Un mondo affascinante che ha raggiunto un ampio pubblico grazie anche ai numerosi festival dedicati, rappresentante un’area musicale e professionale in costante crescita.

Nicola Lamon, vero e proprio appassionato della musica liturgica, ha conseguito il diploma in Canto Gregoriano con L. Menga e ha studiato presso l’Accademia Chigiana di Siena. La sua esperienza prosegue studiando il rapporto tra canto gregoriano, organo, liturgia, musica vocale e basso continuo. Insegna presso il Conservatorio G. Pedrollo di Vicenza.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio: ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per ulteriori informazioni e prenotazioni online, visitare il sito internet www.grandezzemeraviglie.it; contattare l'indirizzo e-mail info@grandezzemeraviglie.it o il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.



