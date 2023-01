"Ogni estate a Lubecca", Carlo Gregori presenta il suo ultimo romanzo a Carpi

Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 18.45 presso la storica libreria La Fenice di Carpi (via Mazzini 15) Carlo Gregori presenterà il suo romanzo “Ogni estate a Lubecca” (Incontri editrice). L’autore dialogherà con la giornalista Serena Arbizzi.

“Ogni estate a Lubecca” è un romanzo in prima persona che affronta la ricerca di sé e delle proprie radici attraverso un’infanzia piena di enigmi trascorsa durante molte estati nel Nord Europa negli anni ‘60 e ’70 con la madre e il fratello. Sullo sfondo la Guerra Fredda, il Mar Baltico, la brughiera e i fari, la Scandinavia, la natura, il rock e soprattutto una città tedesca unica che è arrivata al declino dopo secolo di dominio commerciale: Lubecca. E la sua gente, una borghesia antica, pratica e dotata di humor, della quale fa parte anche la famiglia del protagonista. “Ogni estate a Lubecca” è la storia di una doppia vita incompleta e di uno strappo esistenziale che coinvolgerà il narratore e suo fratello fino a conseguenze definitive in un’epoca di grande entusiasmo, di speranze e di lotte. Ed è anche l’inseguimento di una verità sul passato recente attraverso i suoi silenzi e le sue pieghe più impreviste. Il narratore ricostruisce l’atmosfera di queste lunghe estati al solstizio di lunghe giornate luminose e notti brevi con la madre e il fratello, le tradizioni di famiglia tipiche di un’antica borghesia locale e le giornate su spiagge incantevoli e solitarie e ai viaggi in Scandinavia.

“Ogni estate a Lubecca” è un’opera letteraria di realismo a tratti crudo e trasfigurato, carica di forza evocativa e attraversata da una costante venatura umoristica. Il romanzo va però oltre la testimonianza autobiografica: l’autore ricorre al ricordo senza seguire un filo cronologico ma argomenti generali che permettono al lettore di penetrare da vari punti nelle tenebre di un passato ormai remoto e non solo individuale. Nel corso della lettura emergono i personaggi di un ambiente originale mai definitivamente scomparso ma banalizzato dalla globalizzazione. Narra la storia di una doppia vita incompleta e di uno strappo esistenziale che coinvolgerà il narratore e suo fratello fino a conseguenze definitive in un’epoca di grande entusiasmo, di speranze e di lotte. Ed è anche l’inseguimento di una verità sul passato recente attraverso i suoi silenzi e le sue pieghe più impreviste. Il narratore ricostruisce l’atmosfera di queste lunghe estati al solstizio di lunghe giornate luminose e notti brevi con la madre e il fratello, le tradizioni di famiglia tipiche di un’antica borghesia locale e le giornate su spiagge incantevoli e solitarie e ai viaggi in Scandinavia.

Carlo Gregori, giornalista e scrittore, è nato nel 1962 a Milano e vive a Modena. Ha pubblicato due raccolte di poesie: West (1997) e Supernova (2000); due saggi di estetica sul paesaggio urbano: Periferite. Una malattia dell’anima (1999) e Siberia modenese (2019); la raccolta in e-book La Donna Orgasmo e altri racconti (2020, Il Dondolo Editore) e il saggio “Cartoline dalla Grecia (e una dalla Germania). La lunga crisi in Europa vista dal Paese più colpito” (2021).