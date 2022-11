"Ognuno di noi ha qualcosa di importante": lettura e disegno alle scuole La Carovana

Le scuole La Carovana propongono un laboratorio di lettura per bambini da 1 a 5 anni e a seguire i bambini potranno divertirsi creando i vari personaggi della storia che avranno appena ascoltato, utilizzando diverse tecniche pittoriche in relazione all’età.



L’evento si svolgerà mercoledì 23 novembre alle ore 16.30 presso il Polo Infanzia Anderlini, via Anderlini 5 - Modena. La partecipazione è gratuita, è richiesto solamente di prenotarsi scrivendo a: chiara.almiranti@scuolacarovana.it specificando età e nome del bambino/a.



“Ognuno di noi ha qualcosa di importante” organizzato dalle scuole La Carovana fa parte del progetto “La città in gioco”, un programma ricco di iniziative che il comune di Modena promuove per festeggiare la Giornata internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.