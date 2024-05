Nelle pieghe della maternità con il film "Olmo and the Seagull": in sala l'attrice Olivia Corsini

"Olmo and the Seagull", Olmo e il gabbiano, della brasiliana Petra Costa e della danese Lea Glob, con Olivia Corsini e Serge Nicolai, sarà alla Sala Truffaut venerdì 10 maggio alle 17.30 (ingresso gratuito). La proiezione fa parte di un progetto sul materno simbolico e reale, curato dall’Associazione femminista Blu Bramante e dal collettivo PartiAmo, inaugurato a Modena dalla filosofa Adriana Cavarero. Il film sarà accompagnato da brevi interventi di Francesca Ferrari e Isabella Neri, ginecologhe dell’Ospedale Policlinico di Modena e Roberta Poletti, psichiatra a Villa Igea. Presente anche l’attrice protagonista, la modenese Olivia Corsini.

Il film racconta, tra realtà e finzione, quello che accade nel corpo di Olivia, una giovane donna, attrice di teatro, negli anni migliori del suo respiro biologico che, per tirannia della sorte femminile, sono anche gli anni più promettenti della sua carriera teatrale. L’annuncio della gravidanza coincide con l’annuncio da parte del produttore della tournèe che porterà la piéces (il Gabbiano di Cechov) sei mesi a New York e forse altrove, e coincide, per principio naturale e di mestiere, con l’impossibilità di vedersi nei passi di una Arkadina incinta di cinque mesi, sul palcoscenico all’epoca del debutto.

Il principio di realtà irrompe ancora più prepotente con un segno di sangue a smentire la convinzione che tutto si può fare, basta sapersi organizzare. "Olmo and the Seagull" è stato insignito di numerosi premi, tra cui il Festival del Film Locarno, il Vienna International Film Festival, Sevilla Festival, Rencontres internationales de Montreal, Femina Festival Internazionale di cinema femminile, Festival di Rio.

Cosa vuol dire essere madri? Cosa significa pensare il corpo come materia vivente? "Il progetto -dicono le organizzatrici - nasce dalla necessità di indagare, anche attraverso una serie di interviste, il mondo della maternità con uno sguardo aperto, che tenga insieme l’esperienza delle professioniste della maternità, e la voce delle dirette interessate: gestanti, partorienti e puerpere. A che punto è cresciuta la coscienza del potere della procreazione rispetto alle generazioni precedenti? L’epoca attuale, fortemente segnata dalla tecnologia, allontana le donne dall’ascolto del proprio corpo o al contrario le rende più protagoniste sulla scena della nascita? Per dirla con la poeta Adrienne Rich 'Sappiamo molto di più dei mari che navighiamo che della maternità' ”.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Modena.