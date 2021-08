"Omaggio ad Astor", prosegue la stagione estiva dell'Auditorium Montalcini

Con lo spettacolo di danza contemporanea Omaggio ad Astor della Compagnia Naturalis Labor prosegue martedì prossimo 3 agosto alle 21.30 al giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti a Mirandola la stagione teatrale estiva dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico 10 euro.

L’ideazione e le coreografie dello spettacolo sono di Luciano Padovani; sul palco i danzatori Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi, Mirko Maghenzani e Loredana De Brasi; la musica è eseguita dal vivo dal Trio Tango Spleen (Mariano Speranza pianoforte e voce, Francesco Bruno bandoneon, Davide Simonelli violino); le luci sono di Thomas Heuger; i costumi a cura di Le Chat Noir.

Una nuova creazione del coreografo vicentino e grande appassionato di tango Luciano Padovani, un omaggio ad Astor Piazzolla in occasione del centenario della sua nascita. Dopo l’investigazione del mondo interiore dell’artista proposto con il precedente Piazzolla Tango il coreografo affronta l’autore più conosciuto al mondo e ritenuto il simbolo del tango mondiale in modo diverso.

Omaggio ad Astor è una creazione legata al suo percorso musicale. Lo spettatore potrà ascoltare e vedere attraverso i corpi dei danzatori molti dei brani più famosi scritti dall’autore: da Libertango all’immancabile Oblivion, dalla forza di Escualo alla poesia di Poema Valseado o Romance del Diablo.

Una carrellata di musiche piazzolliane ballate da cinque superbi interpreti con alcuni imprevedibili colpi di scena. Una serata di grande tango, un dovuto omaggio al grande compositore.

Info e prenotazioni

I biglietti sono in vendita presso l'Aula Magna Rita Levi Montalcini in via 29 Maggio 4 il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e presso il giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti il giorno dello spettacolo dalle ore 19.00. Prevendita anche online su www.vivaticket.com

Info e prenotazioni via mail all'indirizzo mirandola@ater. emr.it e telefonicamente negli orari di biglietteria il martedì pomeriggio e il sabato mattina al numero 0535.22455

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...