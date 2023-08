"A riveder le stelle": l’ultimo appuntamento estivo con un omaggio a De André

La rassegna “A riveder le stelle 2023” prosegue con l’ultimo appuntamento estivo: si esibiranno Sabba Gallotta, chitarra e voce e Andrea Ceré, contrabbasso, con lo spettacolo musicale Omaggio a De André giovedì 3 agosto alle ore 21.00 presso la Corte delle Sale della Meridiana, in via L. A. Muratori, 1 a Vignola. Una serata sotto le stelle in compagnia di una chitarra e di un contrabbasso per rivivere le emozioni della poetica di Faber. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma completo è consultabile su www.fondazionedivignola.it

“Omaggio a De André” è un viaggio tra le canzoni del grande cantautore genovese, condite di aneddoti, storie e racconti. Sabba Gallotta, chitarra e voce, e Andrea Ceré al contrabbasso, ci accompagneranno in un percorso tra note e parole nei meandri del pensiero di Fabrizio De André per ricordare la profondità della sua poesia e l’attualità del suo sentire, uno spettacolo intimo, intenso ed emozionante.