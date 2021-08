Omaggio a Federico Fellini con la "Toscanini Next Quartet"

La Toscanini Next Quartet protagonista della seconda tappa di “Macinare Cultura – Festival dei Mulini storici dell’Emilia-Romagna”, organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. L’appuntamento è per domenica 8 agosto alle ore 18:15 al Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese (in provincia di Modena).

La Toscanini Next Quartet si esibirà in un omaggio a Federico Fellini, di cui nel 2020 si è celebrato il centenario della nascita, con un monologo a tre voci che ripercorre la carriera del grande regista attraverso le parole della moglie Giulietta Masina. Le tre voci, affidate all’attrice Mascia Foschi, scorrono in un intreccio di sentimenti e presentimenti che ci riporta al 29 marzo 1993, giorno in cui Fellini ricevette l'Oscar alla carriera: una serata epica per il suo memorabile discorso dedicato a Giulietta. Le voci si fondono, divenendo una sola, in una tensione emotiva crescente, che conduce i personaggi ad annullarsi l’uno nell’altra.

La Toscanini Next è un progetto formato da musicisti under 35, la cui cifra stilistica è la commistione tra generi: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock; incidental music global music, soundtracks. L’ensemble con entusiasmo, freschezza e complicità riesce a trasmettere l’immenso valore della scrittura di quelle musiche, create per accompagnare immagini.

Colonne sonore di Nino Rota dai film di Federico Fellini: I clowns; Il bidone; Parlami di me, da La dolce vita; Il Casanova; prova d’orchestra; Amarcord; I vitelloni; La strada;Le notti di Cabiria; Romeo e Giulietta; La dolce vita ; Otto e mezzo

“Macinare Cultura” è un’iniziativa organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, da AIAMS Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia-Romagna e da ATER Fondazione, in collaborazione con gli otto Comuni nei quali si collocano i Mulini che aderiscono all’iniziativa, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, EmilBanca Credito Cooperativo e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei Mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. L’edizione di quest’anno ha come sottotitolo “La tradizione in movimento”, per sottolineare la necessità di recuperare la ricca tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese, ma in una chiave innovativa e sorprendente.

Mulino delle Coveraie

Il Mulino delle Coveraie è installato in un edificio parzialmente ristrutturato e costruito in più riprese, la cui parte più antica è stata realizzata nel XVII secolo su impulso della famiglia Montecuccoli, feudatari del Frignano. Trae la forza motrice dall'omonimo ruscello che spinge due ruote lignee, verticali e a cassette, di cui una di 8 metri di diametro. Attualmente adibito ad abitazione e a piccolo museo, visitato su appuntamento da scolaresche e appassionati, è dotato di 4 macine in pietra attualmente non in funzione.

Info logistiche e contatti

Mulino delle Coveraie, Via Lazzari 164, Maserno di Montese (MO), tel. 059 700144, cell. 338 1964835