Omaggio a Franz Schubert da parte della Spira mirabilis

Il progetto Spira mirabilis torna a Formigine con un programma tutto dedicato a Franz Schubert che comprende alcuni lieder (canzoni) arrangiati per voce e orchestra, frammenti inediti e la sinfonia incompiuta.

Il concerto si terrà presso la Polisportiva Formiginese, giovedì 9 maggio alle ore 21con ingresso libero.

Affermano i musicisti provenienti da tutto il mondo e “adottati” da Formigine: “Siamo partiti per incontrarci di nuovo con alcuni meravigliosi brani musicali. Non solo esploreremo per la prima volta la sinfonia in si minore di Schubert, ma conosceremo più a fondo anche alcune delle canzoni più famose come Erlkönig e Gretchen am Spinnrade”.