"Omaggio a Morricone, Musiche da Oscar" al Teatro Storchi Modena

Sabato 26 marzo (ore 21.00), a circa due anni di distanza dal tutto esaurito con cui si è anticipatamente concluso il tour 2019/2020 di “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” a causa della pandemia, l'acclamato concerto diretto dal Maestro Andrea Albertini torna al Teatro Storchi di Modena con un'ospite d'eccezione, il soprano Susanna Rigacci, storica voce del Maestro Morricone nel mondo.

Queste le parole con cui Susanna Rigacci ha annunciato la sua partecipazione al nuovo tour organizzato ancora una volta dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme: “L’ensemble Le Muse diretto da Andrea Albertini dimostra grande rispetto delle partiture del m° Morricone. La qualità musicale interpretativa ed esecutiva è elevatissima. Ecco perché ho scelto di sposare questo progetto, per continuare quel filo sottile e indissolubile che mi lega alle immortali musiche di Ennio Morricone”.

Nella splendida sala di Largo Garibaldi, verranno eseguite le colonne sonore più celebri del Maestro, dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino.

Tutti i brani saranno accompagnati dalle immagini dei grandi film che li hanno ispirati proiettate su grande schermo, e introdotti dal Maestro Andrea Albertini, che nel corso della serata svelerà gli aneddoti e le curiosità che si celano dietro queste musiche indimenticabili.

Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana in sede di importanti eventi istituzionali, e che proprio per questo spettacolo ha ricevuto nel 2017 l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in occasione del concerto al Teatro Mohamed V di Rabat. L’Ensemble Le Muse è composto da musiciste attive nei più importanti enti lirici, accademie e conservatori d'Italia: Alessandra Dalla Barba (primo violino), Livia Hagiu (secondo violino), Alyona Afonichkina (viola), Milena Punzi (violoncello), Michela Gatti (contrabbasso), Elisa Giovangrandi (corno), Elisa Parodi (flauto), Silvia Mori (oboe), Barbara D'Alessio (batteria). Siederà al pianoforte il Maestro Andrea Albertini, ideatore e creatore delle Muse, mentre le parti canore saranno affidate, oltre che all'ospite d'onore Susanna Rigacci, al soprano solista Angelica Depaoli.

Biglietti:

Platea € 40,00

Balconata e palchi € 35,00

Prima galleria € 30,00

Seconda galleria € 25,00

Prevendite su Ticketone e Vivaticket

Biglietteria Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15, Modena dal martedì al sabato h. 10 – 14 / martedì e sabato pomeriggio h 16.30 – 19

La sera dello spettacolo, la biglietteria riaprirà alle 20.

Biglietteria telefonica dal martedì al venerdì h 10 – 14 T. 059/2136021 biglietteria@emiliaromagnateatro.com