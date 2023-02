Omar Zoboli e Giorgio Cerasoli in concerto al Teatro San Carlo di Modena

Domenica 19 febbraio alle ore 17:00 presso il Teatro San Carlo a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibiranno due musicisti di prestigio internazionale: l'oboista Omar Zoboli, grande amico AdM, e il fortepianista Giorgio Cerasoli, che ci porteranno nei pregiati salotti musicali a cavallo tra '700 e '800 raccontandoci un repertorio affascinante, con musiche da Mozart a Widerkehr passando per la Sonata di Donizetti e il celebre "Chiaro di luna" di Beethoven, facendo incontrare il virtuosismo vocale dell’oboe classico-romantico e le ricercate sonorità del fortepiano.

Omar Zoboli, solista in prestigiosi festival in Europa, America e Giappone, ha suonato con orchestre come Suisse Romande Ginevra, Tonhalle Zurich, Kammerorchester Ba?sel, Svizzera Italiana Lugano, RAI, Verdi e Pomeriggi Musicali Milano. E? stato primo Oboe dell’Orchestra della RAI di Napoli, della Radio della Svizzera Italiana, dell’Orchestra Sinfonica di San Gallo e dell’Orchestra da camera di Basilea. Giorgio Cerasoli, diplomato in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha successivamente studiato clavicembalo proseguendo gli studi con Kenneth Gilbert alla Hochschule Mozarteum di Salisburgo. Tra le prestigiose istituzioni in cui ha suonato nel corso degli anni, figurano l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Cini di Venezia, l’Associazione Clavicembalistica Bolognese, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, il Teatro Verdi di Trieste.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. È possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 4 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

