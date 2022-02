"Ombre Folli", Vetrano e Randisi al Teatro Tempio di Modena

Il primo dei cinque spettacoli programmati da ERT / Teatro Nazionale al Teatro Tempio di Modena è Ombre folli di Franco Scaldati con la regia e l’interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, in scena dall’1 al 13 marzo (da martedì a venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00).

Con Ombre folli Vetrano e Randisi proseguono la loro indagine dentro il teatro di Franco Scaldati, il drammaturgo palermitano scomparso nel 2013. Definito da Franco Quadri il “Beckett italiano”, ha realizzato l’impresa di far entrare la poesia nel teatro contemporaneo, dando voce a una marginalità sociale ed esistenziale. I due registi e attori non sono nuovi alla poetica di Scaldati, a cui si erano già avvicinati nel 2011 con Totò e Vicè, nel 2017 con Assassina prodotto da ERT / Teatro Nazionale (finalista come Miglior spettacolo ai Premi Ubu 2017 e Hystrio Twister 2017) e nel 2015 hanno partecipato al film-documentario diretto da Franco Maresco Gli uomini di questa città io non li conosco. Vita e teatro di Franco Scaldati.



In questo spettacolo le ombre di due uomini si raccontano: il primo ha la passione segreta di travestirsi, truccarsi e andare in strada a far sesso, arte in cui è “Maestra”, come dice con orgoglio. La sua è una scommessa con la vita, una roulette russa al contrario: se qualcuno lo riconosce il suo piacere si raddoppia e nel momento dell’amplesso finale lo uccide e con religiosa, sacrale pietas, ne seppellisce il corpo. Il secondo, che dice di amarlo come un figlio, scopre questa doppia vita e lo sequestra per redimerlo e vivere con lui un’esistenza “serena” fatta di rinunce, vergogna e castrazione, in una dipendenza reciproca, fino alla vecchiaia. Il testo, scritto in un palermitano poetico e pervaso della musicalità del dialetto, viene tradotto frase per frase da un’ombra all’altra, in un gioco di rispecchiamenti.

Enzo Vetrano e Stefano Randisi sono attori, autori e registi teatrali e lavorano insieme dal 1976. Col Teatro Daggide di Palermo, loro città d’origine, condividono l’esperienza formativa del teatro di gruppo. Dal 1983 al 1992 formano una compagnia a Bologna, partecipando a diversi lavori con Leo de Berardinis. Successivamente con Elena Bucci e Marco Sgrosso conducono uno studio sui classici, vincendo il Premio Gli Olimpici del Teatro 2007 con Le smanie per la villeggiatura di Goldoni. Creano successivamente una nuova compagnia con cui realizzano un repertorio interamente pirandelliano: con I Giganti della Montagna vincono il Premio Le Maschere del Teatro 2011. Negli ultimi anni lavorano alla drammaturgia poetica e surreale di Franco Scaldati, mettendo in scena Totò e Vicé, Assassina, finalista ai premi Ubu 2017 e Hystrio Twister, e Ombre folli. Nel 2019 allestiscono Riccardo3-L’avversario, testo di Francesco Niccolini tratto da Shakespeare e interpretano Seneca e Lucrezio nello spettacolo Quando la vita ti viene a trovare, scritto da Ivano Dionigi. Nel 2020 debuttano al Napoli Teatro Festival con ‘A Cirimonia di Rosario Palazzolo.

Prezzi dei biglietti € 15 / 6. Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l'ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l'obbligo del green pass.