Musica dal vivo sul palco dell'Off, "Biglia" inaugura sulle note di ON

Il 21 ottobre inizia il primo tour di BIGLIA - palchi in pista, il nuovo circuito di ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo in cui 4 live club e 2 teatri uniscono progettazione e competenze artistiche per tornare in pista e rispondere alla crisi del settore all’insegna di contenuti inediti, sperimentazioni e innovazione musicale. Ad inaugurare BIGLIA sarà il progetto ON, un originale e potente trio composto da Riccardo Sinigallia (cantautore, autore e produttore romano), Adriano Viterbini (fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion) e Ice One (produttore discografico, rapper e disc jockey), nella cornice dell'OFF di Modena.

I tre artisti del progetto ON saliranno sui 4 palchi di BIGLIA arricchendo la dimensione live con un’installazione di schermi su cui saranno proiettate le immagini in diretta delle loro mani sugli strumenti e diverse rappresentazioni grafiche del suono (oscilloscopi, analizzatori di spettro...), con un coinvolgimento delle persone in sala. Il rituale prevede un unico presupposto: l’improvvisazione pura. Un evento orientato alla vibrazione collettiva, alla partecipazione fisica e simultanea, per tornare insieme sul palco dando vita ad uno spazio di incontro unico e non ripetibile.

Biglietto di ingresso di 10 euro, le prevendite online sono già disponibili sulla piattaforma DICE. Ingresso riservato ai soci Stòff.

Biografie artisti

Riccardo Sinigallia - Nato a Roma il 4 marzo 1970. Dal 1982 si appassiona al rapporto tra il suono e le parole. Parallelamente alla sua attività di cantautore ha composto colonne sonore per il cinema e ha scritto, prodotto e collaborato con e per 6 Suoi Ex, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Frankie Hi NRG, Tiromancino, Luca Carboni, La Comitiva, DeProducers, Coez, MinaCelentano, Motta e molti altri.

Adriano Viterbini - Chitarrista e fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion & I Hate My Village. Autore di due album come solista (Goldfoil e Filmosound). Session man in studio e dal vivo per artisti italiani ed internazionali come Fabi-Silvestri-Gazzé, Nic Cester (JET), Rokia Traorè e Bombino.

Ice One - Sebastiano Ruocco, conosciuto come Ice One o DJ Ice One nel mondo dell’arte e della musica, nasce a Torino il 16 maggio 1966, ed i suoi principali mezzi espressivi, fin dall'infanzia, sono la musica, il ritmo, il rumore, il disegno e la pittura. Pioniere di serate solo Hip Hop ed Electrofunk, dal 1986 in poi si dedica a pieno regime anche alla produzione musicale, componendo ed incidendo musica le cui caratteristiche peculiari sono la forza, l’impatto ritmico, l’evocatività, in alternanza tra essenzialità e la tecnica del Wall Of Sound, ereditata dall’ ascolto delle produzioni di Phil Spector. Le sue produzioni e le sue selezioni musicali spaziano dall'Hip Hop classico a quello sperimentale, e passano dalla Dubstep all’Electro, dal Break Beat al Tech-Rock, dal Funk al Rare Groove in un Trip di sonorità sempre evocative tendenti al dark e all’oscurità, senza dimenticare la Production Music per colonne sonore.

Accesso ai concerti

Ai sensi delle normative in vigore, per poter accedere ai concerti, esclusi i soggetti esenti, è obbligo esibire la Certificazione Verde (green pass) o l’esito negativo al virus Sars-CoV-2 di un test molecolare o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore precedenti. È fatto divieto di ingresso agli spettatori con temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5° C.



