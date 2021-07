"One last danzón": inaugura al Gate 26/A la mostra di Chiara Bonetti

Giovedì 22 luglio alle ore 19.00 inaugura al Gate 26/A di Via Carteria, a Modena, la mostra di Chiara Bonetti, intitolata "One last danzón".

Molto più di una musicale a Città del Messico - un esuberante viaggio nella comunità di ballerini veterani, attraverso gli storici club che hanno fatto la storia del paese e che ora rischiano la chiusura permanente. One last Danzòn é una documentazione accompagnata da ritmi e melodie cubane, che si muove tra vivaci ritratti di ballerini nei loro outfit eccezionali, luoghi dal gusto retrò e brevi interviste agli entusiasti protagonisti.

La mostra sarà visibile fino all' 8 agosto, di sabato e domenica dalle 17 alle 20. Durante la settimana su appuntamento.

L'artista

Chiara Bonetti è una fotografa che vive a Berlino e lavora dal 2015 tra l ?Italia e la Germania. Ha studiato Design della Comunicazione allo IUAV prima di trasferirsi a Berlino. Luoghi, persone, azioni diventano perimetri di conoscenza di sé, e luoghi reali o immaginari, in cui sentirsi liberi di esprimere la parte più vera ed essenziale. Contatti: https://www.chiarabonetti.com/, https://www.instagram.com/_chiarabonetti/, https://www.facebook.com/chiara.bnt.

