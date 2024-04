Dalla galleria Gate 26A open call per giovani artisti: "Ma voi chi siete?"

Appartieni a una fascia di età compresa tra 14/19 o 20/25 anni e cerchi libertà di espressione? Continua a leggere! Lo spazio Gate 26A di Modena, all’interno dell’iniziativa "Mondo Barrio" attuata nell’ambito del bando della Regione Emilia Romagna “YOUZ Officine”, che pone come sfida l’attivazione di spazi di aggregazione giovanile inediti, lancia 'starGate': una open call gratuita pensata per le generazioni di età comprese tra i 14 e 25 anni.



Come partecipare? Partendo dalla domanda "Ma voi, chi siete?" genera un progetto artistico che identifichi la tua generazione e inviacelo a gate26agalleria@gmail.com. Tutti gli interventi artistici sono accettati, nessuno escluso. Le candidature sono aperte fino al 31 maggio 2024. A giugno si riunirà la giuria per decretare un vincitore per la fascia di età 14-19 anni e uno per la fascia di età 20-25 anni. I vincitori potranno vedere realizzato il proprio progetto all’interno dello spazio di Gate 26A, sito in Via Carteria 26 a Modena.



Lo spazio si occuperà di coprire in parte i costi della produzione. Per un progetto fotografico ci occuperemo di produrre le stampe e le cornici; per un progetto video dell’eventuale noleggio di schermi/proiettori; per uno audio di reperire sistemi di audio/casse/ cuffie; per un grafico/pittorico di stampe/cornici, tavoli espostivi. Per entrambi i vincitori verrà elargito un premio monetario dal valore di 250 euro a categoria, oppure in buoni spendibile presso laboratori specializzati ad arte / corsi formativi artistici. All'open call si può partecipare sia singolarmente che con collettivi di aggregazione. Nel caso di vittoria di collettivi il premio andrà diviso tra i partecipanti del gruppo.

Il fine dell’iniziativa è quello di dare voce a due generazioni a confronto, incoraggiandole nel proprio percorso professionale e nella libertà di identificarsi.