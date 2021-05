Curiosità su profumi e gatti all'Open Day del Museo ProfumAlchemico

Hai domande sui comportamenti dei profumi o sui comportamenti dei gatti? Open day al Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia, martedì 18 maggio dalle 17 alle 20.

Anne Rose (naso) ed Elena ed Alice (tate dei gatti) saranno a disposizione, ognuna per le proprie competenze, per rispondere gratuitamente alle curiosità sul mondo dei profumi e sul mondo dei mici.

Si chiude così in bellezza con questa iniziativa, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza (in spazio open air) la mostra fotografica "Profumo di Gatto, Profumo di libertà", conosciuta anche come la mostra fortunella, per avere resistito in periodo covid ad ogni incertezza, registrando un'ampia partecipazione di pubblico.

Gallery

















Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...