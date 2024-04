Open day al museo sensoriale Profumo Alchemico per la giornata del Made in Italy

Speciale apertura gratuita del Piccolo Museo ProfumAlchemico che raccoglie oltre 300 opere artistiche olfattive basate su una nuova intuizione del naso alchimista di Anna Rosa Ferrari (in arte Anne Rose). Il multiluogo, frutto di genialità e perseveranza, divenuto nel 2017 museo sensoriale, ha precorso i tempi sia nella realizzazione di opere olfattive innovative, sia nella creazione di una nuova filosofia applicata in percorsi di crescita personale e sociale sostenibili.

Nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, 15 aprile 2024, il PRALC aderisce alla prima Giornata nazionale dedicata al Made in Italy, aprendo gratuitamente al pubblico per esperienze sensoriali, domande, curiosità e approfondimenti sul cosiddetto “fenomeno culturale profumalchemico”, che spazia da profumi di nicchia dalle caratteristiche uniche, ad azioni socio culturali indirizzate allo sviluppo dell’essere umano, secondo valori riconosciuti come sostenibili,cioè in armonia con le leggi dell’Universo.

Il Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia è un luogo sicuramente singolare, atto ad affinare la facoltà dell’immaginazione. E’ anche espressione di un reale connubio tra artigianato, creatività, eccellenza italiana, che ha portato alla nascita di essenze di nicchia così originali da ricevere riconoscimenti da istituzioni di rilievo del settore e non solo. Cuore pulsante di tale realtà Made in Italy è il nuovo approccio culturale profumalchemico, che si traduce in multi opere/azioni. Secondo le parole di Anne Rose “si tratta di coniugare, o per meglio dire distillare in opere, attraverso un reale processo alchemico, ingredienti di straordinaria qualità come la verità, il concetto, il travaglio, l’arte”.

Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia

E’ il luogo natale dove sono raccolti opere, testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite l'olfatto, i profumi, i sensi, ideato da Anna Rosa Ferrari. Il PRALC è ispirato ad alcuni principi fondanti: svelare i procedimenti creativi che stanno dietro la realizzazione di un rara essenza d'arte, calare i visitatori nell'esperienza delle prismatiche nature del profumo, diffondere la specifica didattica profumalchemica, diventare un sito museale itinerante, grazie a speciali eventi/esperienze.

Il museo raccoglie una collezione unica di oltre 300 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecosostenibili - tutte ideate e qui fatte a mano da Anna Rosa - nonché un considerevole numero di oggetti, testimonianze, materiale documentale della nuova filosofia profumalchemica. I singoli elementi introducono alle suggestive emozioni dell'universo dei profumi. Il luogo si presta a una grande varietà di visite sensoriali guidate sia individuali che collettive. Ne nasce così un nuovo tipo di museo dedicato ai profumi, suggestivo non solo per gli appassionati in materia.