Centro Yoga Tara, un open day per "cambiare prospettiva"

ll Centro Yoga Tara di Modena organizza una giornata a porte aperte (free entry) sabato 11 febbraio dalle 10.30 alle 17.00 con buffet incluso a cura di @IoVegModena Il fil rouge dell’evento sarà l'ottimismo.

"Vedremo assieme come questo prezioso ingrediente risulti così importante nella nostra vita, per direzionare al meglio ogni nostra azione e per diventare sempre più co-creatori di un’esistenza meravigliosa all’insegna del successo, della felicità in ogni ambito della nostra vita".



Di seguito il programma della giornata:

10:30 – 12:30: Pratica di Hatha Yoga per risvegliare l’ottimismo e la fiducia in SÉ;

12:30 – 14:30: Pausa con buffet a cura di “IoVeg - Bar & Food Vegano”;

14:30 – 16:00: Workshop (anche in live streaming) di Yoga Integrale Esoterico: Il potere dell’Ottimismo;

16:00 – 17:00: Lettura conclusiva e condivisioni finali



È necessario prenotarsi, dando conferma di partecipazione anche ad uno solo dei due eventi e confermando la presenza a pranzo. L'ingresso è gratuito. Contatti: +39-3314591312, info@taracentroyoga.it.