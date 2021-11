"Opera Evergreen", La Toscanini Next inaugura la stagione del Teatro Comunale di Bomporto

Con il Sestetto di sax de La Toscanini Next protagonista del concerto “Opera Evergreen” inaugura sabato 27 novembre alle 21 la Stagione 2021/2022 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto, la cui gestione viene affidata per la prima volta dall’Amministrazione comunale ad una realtà da decenni consolidata sul territorio non soltanto emiliano come ATER Fondazione.

La Toscanini Next è un progetto orchestrale innovativo formato da musicisti under 35. Sul palco del Cinema Teatro Comunale i giovani musicisti Andrea Coruzzi, Alessandro Salaroli, Angelica Ruggeri, Luca Crusco, Ethan Bonini, Eoin Setti ed il solista Massimo Ferraguti eseguiranno musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Ghezzi, Moszkowski, Weill, Bechet, Alessandrini, Do Bandolim. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Un tributo alla bellezza del sassofono che omaggia l’opera lirica di Verdi, Mozart e Rossini con alcune escursioni nei classici jazz e blues firmati Bechet e Gershwin insieme alla potente suite da L’opera da tre soldi di Weill. L’unicità di questo strumento sta nella suo essere sorprendentemente versatile: non esiste altro strumento onnipresente quanto il sassofono, per la timbrica e il ruolo all’interno di un brano. La sua capacità d’adattarsi agli umori e alle atmosfere è vasta, profonda poiché sa suonare malinconico e sognante, nel contempo apparire pieno di vita e allora esibire un suono brillante e nitido. Il sassofono ben descrive anche i momenti più cupi e malinconici. Questi sono caratteri che possiamo legare ai personaggi dell’opera lirica: un’umanità attraversata da passioni, sentimenti emozioni anche estreme! Tra le altre particolarità dello strumento il fatto che il suono raramente viene ritoccato (se non per l’aggiunta di un po’ di riverbero) proprio perché è completo, perfetto così com’è. È anche impossibile riprodurlo fedelmente, diversamente da come accade per altri strumenti. Queste ed altre particolarità sono svelate dai musicisti del Sestetto di sax La Toscanini Next guidato da Massimo Ferraguti: il maestro con i suoi allievi, ma tutti bravissimi. Ferraguti è un autentico fuoriclasse anche al clarinetto: tecnicamente superbo, dal fraseggio delicato e nello stesso tempo robusto, perentorio quanto fantasioso nell’improvvisare.

In occasione del concerto, venerdì 26 novembre alle 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Bomporto si terrà il secondo incontro ad ingresso gratuito di “Sound Surprise”, un ciclo di 4 incontri sulla riscrittura musicale in compagnia della Fondazione Toscanini: moderato da Giulia Bassi e condotto da Massimo Ferraguti, sassofonista e clarinettista dalla tecnica smagliante, propone un breve viaggio attraverso alcune delle più belle arie d'opera, rivisitate con il Sestetto di sax de la Toscanini Next, la formazione giovanile dell’orchestra maggiore, dai suoni vividi ed elettrizzanti. L’incontro sarà diffuso in rete successivamente sulla pagina Facebook del teatro e di ATER Fondazione, sulla piattaforma teatrinellarete.it e sul canale Youtube di ATER.

Orari biglietteria: martedì dalle 15 alle 19; giovedì dalle 10 alle 13; venerdì dalle 18 alle 21; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it. Prenotazioni via e-mail e telefoniche: le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it oppure telefonando al numero 059 800776 negli orari di apertura della biglietteria. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione. Per informazioni: Cinema Teatro Comunale, via Verdi 8/A – Bomporto (MO), tel. 059 800776, teatrocomunalebomporto@ater.emr.it.