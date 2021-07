Claudio Rastelli racconta l'opera lirica a ritmo di musica: appuntamento a San Cesario per grandi e piccini

Mercoledì 7 luglio alle ore 21 presso il Parco di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro (in Corso Libertà 49) si terrà un nuovo appuntamento dell’Associazione degli Amici della Musica.

Dedicato a famiglie e bambini, L'opera lirica: una storia in musica è un divertente approccio all’opera lirica attraverso il racconto e la drammatizzazione di alcune tra le mille storie che hanno fatto divertire e commuovere il pubblico dal 1600 ad oggi. Claudio Rastelli racconterà le vicende, descriverà i personaggi e i loro sentimenti “a tempo di musica” mentre il pubblico, così educato a un ascolto attento e partecipato, verrà sollecitato a “entrare in scena”. Il ruolo multiplo dei degli spettatori creerà un coinvolgimento senza pause, offrendo numerosi spunti anche per il conduttore.

Claudio Rastelli (1963) inizia gli studi musicali nella classe di violino di Alessandro Materassi, poi comincia gli studi di composizione e, successivamente, di pianoforte, diplomandosi in entrambi al Conservatorio di Parma. In seguito, studia all’Accademia Chigiana di Siena con Franco Donatoni e alla Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni. Dal 1991 a oggi le sue musiche (da camera, per orchestra, per il teatro) sono state eseguite in numerosi paesi europei, Stati Uniti e Giappone da solisti e formazioni come Ex Novo Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto di Torino, AdM Ensemble, Duo Pepicelli, Frankfurt Strings, Alfonso Alberti, Aldo Orvieto, Paolo Vergari, Emanuele Arciuli. Sue composizioni sono state trasmesse da Radio Rai 3. Progetta e partecipa a numerose attività di divulgazione e di approfondimento tenendo incontri, conferenze, laboratori e lezioni-concerto per istituzioni musicali, università e scuole. Dal 2001 è direttore artistico degli Amici della Musica di Modena.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà sotto la tensostruttura presente nel Parco. La Rassegna Concerti d’oggi è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per ulteriori informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.

