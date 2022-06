"Con le parole di Aude": incontro in Municipio in memoria di Aude Pacchioni

Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 17.30 in Municipio a Modena verrà presentato l'opuscolo "Con le parole di Aude" una selezione di interventi e discorsi di Aude Pacchioni svolti nel corso della sua lunga esperienza politica e amministrativa, prima come Presidente dell’UDI, poi da assessora del Comune di Modena e quindi come Presidente dell’ANPI, testimone dell’impegno nell’attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza.

Ai partecipanti sarà distribuito l’opuscolo “Con le parole di Aude”. Interverranno Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena; Vanni Bulgarelli, Presidente Provinciale ANPI di Modena; Daniela Lanzotti, Presidente Istituto Storico di Modena; Caterina Liotti, storica, Centro documentazione donna di Modena.