L'Orchestra Filarmonica Settenovecento al Teatro Fabbri di Vignola

Venerdì 18 novembre alle ore 15:00 presso il Teatro Fabbri di Vignola si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Frammenti consiste nella messa in scena di un testo drammaturgico interpretato dal giovane attore Sebastiano Bronzato, che si imbatte in brani celebri di musica classica, ogni volta emergenti da differenti supporti, e in realtà interpretati da una vera e propria orchestra giovanile che convive con lui in scena.

Frammenti è la storia di vita di un ragazzo del 2020, preso nella sua quotidianità e velocità di relazione, nella sua vita “frammentata”, dove il tempo che passa non trova spazio per l’incontro dell’io interno. L’espressione verbale si può tradurre in melodia, o frammenti di melodia. In questa frammentazione trova il suo habitat la non-conoscenza. La domanda alla base dell’intervento è: quando posso dire che so? Cosa so? Lo spettacolo ha il ruolo di superare la frammentazione accompagnando all’ascolto completo di melodie celebri, che verranno eseguite dall’Orchestra Filarmonica Settenovecento, un’innovativa esperienza nata nel 2018 nell’ambito del progetto “Balli Plastici Remix”, cofinanziato dalla Fondazione CaRiTRo.

L’idea alla base è quella di creare delle occasioni professionali per giovani strumentisti locali e delle regioni limitrofe (provenienti dai bacini delle province di Trento, Bolzano, Verona e Brescia), che mettano i ragazzi a confronto con realtà produttive significative del territorio, con linguaggi artistici anche altri rispetto a quello musicale e con compagnie e professionisti che operano a livello internazionale. L’Orchestra Filarmonica Settenovecento non è un progetto didattico: gli strumentisti coinvolti, affiancati da strumentisti professionisti di solida caratura, vengono regolarmente retribuiti e sottostanno a dinamiche organizzative e modalità di lavoro che sono tipiche di un organismo professionale.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 1 € per il biglietto a prezzo intero. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Vignola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it