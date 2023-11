Orchestra e piano, Louis Lortie al Teatro Comunale di Modena

Prosegue giovedì 7 dicembre 2023 alle 20.30 la stagione concertistica al Teatro Pavarotti-Freni con la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena insieme al suo direttore principale Hirofumi Yoshida e al noto pianista franco canadese Louis Lortie. In programma, due dei più amati capolavori del repertorio: il Concerto per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg e i Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij nella versione orchestrale di Maurice Ravel.

L’Orchestra del Teatro Comunale di Modena, costituitasi nel maggio 2022, ha già all’attivo importanti concerti con artisti di fama mondiale, quali Henrik Nànàsi, Joel Sandelson, Dmitry Masleev, Benedikt Kloekner, Nikita Boriso-Glebsky. Nel 2023 si sono svolte con successo due tournée: ad Abu Dhabi, in marzo, con il celebre direttore e compositore Tan Dun, che ha eseguito il suo brano Buddha Passion, e a Nara, in Giappone, nel Tempio Horyuji, patrimonio mondiale Unesco, con l’opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. La Filarmonica è costituita da affermati professionisti ma è anche un’importante opportunità per il graduale inserimento di giovani musicisti provenienti dai Conservatori del territorio. La compagine è guidata dal suo presidente, Giorgio Zagnoni, e da Hirofumi Yoshida. Il progetto della Filarmonica viene realizzato grazie al supporto fondamentale di importanti sostenitori quali CPC, Innovative Solutions, Consorzio Innova, MW Plast, Gruppo Romani, Frantoio Fondovalle, CIB Costruzioni, Sawakami Opera Foundation, Castiglione Viaggi, Macron, Lavoropiù e Sherman Advisory.

Richiesto in cinque continenti, Louis Lortie ha instaurato collaborazioni di lungo corso con orchestre quali la BBC Symphony e Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de France, la Filarmonica di Dresda, la Philadelphia Orchestra, la Shanghai Symphony Orchestra e l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo in Brasile. Appare in tutte le sale da concerto e festival più prestigiosi, fra cui la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie de Paris, la Carnegie Hall di New York, la Chicago Symphony Hall, il Beethovenfest di Bonn e il Liszt Festival Raiding. Artista prolifico dal punto di vista delle registrazioni, la sua trentennale collaborazione con Chandos Records ha dato luogo a un catalogo di più di 45 incisioni, spaziando in un ampio repertorio che va da Mozart a Stravinsky.

Biglietti da 10.50€ a 30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.