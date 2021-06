"Orfeo ed Euridice", uno spettacolo nel Cimitero Monumentale di San Cataldo

Venerdì 18 e domenica 20 giugno alle ore 21.00 andrà in scena, al Cimitero di San Cataldo di Modena, un’azione scenico-musicale tratta dall’Orfeo ed Euridice di Gluck-Calzabigi su adattamento del regista Riccardo Palmieri. Lo spettacolo è presentato nella rassegna “Fuori Luogo” del Cajka Teatro in collaborazione con il Corso di Alta Formazione per Cantanti Lirici della Fondazione Teatro Comunale di Modena.

In scena gli attori Saverio Bari, Caterina Bellucci, Riccardo Palmieri, Athena Pozzati, Laura Tondelli, i cantanti Idil Karabulut, Evgeniya Chislova e Eva Macaggi e un piccolo ensemble strumentale formato da Valentina Marrocolo al flauto, Anna Freschi al violoncello e Francesca Pivetta al pianoforte.

L’iniziativa rientra nel programma di Modena Città del Belcanto che mira ad associare la produzione lirica alla formazione dei giovani cantanti. “Fuori Luogo” è una rassegna, nata nel 2018, e pensata per fruire e vivere in maniera diversa ambienti e spazi della quotidianità attraverso iniziative culturali dal forte carattere aggregativo. Il cimitero nuovo, che farà da cornice allo spettacolo, è un complesso di interesse nazionale progettato dagli architetti Aldo Rossi e Gianni Braghieri. L’ambientazione dell’opera di Gluck, come già il Don Giovanni rappresentato nell’estate 2019, dialoga con la natura filosofica e artistica del luogo per coinvolgere il pubblico in una performance emozionante e originale.

“Nella potente cornice del Cimitero di San Cataldo rivive il mito, eterno e struggente, di Orfeo ed Euridice – spiega il regista. In uno spettacolo dove si intrecciano prosa e belcanto, il racconto dell’amore che trascende la morte incanta lo spettatore in un’esperienza unica. Un modo diverso di fruire l’opera ed il teatro in un contesto periferico e centrale al tempo stesso, in un luogo importante per la città di Modena e che offre agli spettatori la possibilità di apprezzarne la bellezza architettonica.”

Lo spettacolo inaugura il cartellone “Opera Sotto il Cielo” con il quale il Teatro Comunale Luciano Pavarotti riaprire finalmente la propria attività al pubblico in presenza dopo le lunghe restrizioni dei mesi scorsi e che proseguirà con il Rigoletto di Giuseppe Verdi nel Palazzo Ducale di Modena.

Biglietti: caikateatro@gmail.com, tel. 345 0851765 (dalle 10.00 alle ore 14.00) oppure su Eventbride.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...