Modena organ festival, a Ganaceto il soprano Lidia Basterretxea Vila e l’organista Giulio Mercati

Il Modena organ festival si sposta a Ganaceto, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, per il nuovo appuntamento in programma venerdì 5 novembre, alle 20.30. A dar vita al concerto, dedicato in gran parte alla musica tardo barocca, sono il soprano spagnolo Lidia Basterretxea Vila e l’organista Giulio Mercati. Il concerto è a ingresso libero, con Green pass, fino a esaurimento dei posti.

Il “Modena organ festival”, inserito nel programma di “ArmoniosaMente” con l’obiettivo di valorizzare i preziosi organi storici del territorio, è organizzato dall’associazione “Amici dell’organo J.S. Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini e ha il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico.

I due artisti eseguiranno diversi brani composti da Carl Philipp Emanuel Bach, il quinto dei venti figli del grande compositore tedesco e anche quello più noto come musicista. A completare il repertorio scelto per la serata una “Ciaccona” di Händel, due sonate di Gaetano Valerj, e brani di Louis Claude Daquin e Alessandro Scarlatti.

Lidia Basterretxea Vila ha studiato canto al Conservatorio di San Sebastian e poi a Milano. Ha partecipato a numerosi festival e stagioni liriche in Europa e negli Stati Uniti. Con il corso As.Li.Co. di cui è stata responsabile per dieci anni ha partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero, ha collaborato con diverse formazioni vocali e attualmente fa parte del Gruppo vocale San Bernardo. Ha tenuto numerosi concerti anche come solista e collabora stabilmente in duo con l’organista e clavicembalista Giulio Mercati.

Giulio Mercati, nato a Saronno, è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, esponente di un’importante famiglia di musicisti. Si è perfezionato in organo, clavicembalo e composizione con musicisti di fama internazionale. Come solista si è esibito in oltre venti paesi nel mondo ma è attivo anche come continuista e tastierista in diverse formazioni orchestrali. È organista titolare della chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano e fondatore e direttore del gruppo vocale San Bernardo. Laureato in Filosofia, è anche compositore, musicologo e direttore artistico di festival e rassegne.

