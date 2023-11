L'organista tedesco Christoph Hauser per un concerto in duomo a Modena

Indirizzo non disponibile

Gran finale per la Stagione Concertistica della Cattedrale, che per due mesi ha proposto la grande musica sacra in Duomo con grandissima partecipazione di modenesi e di visitatori, con un concerto dell'organista tedesco Christoph Hauser.

Il maestro Hauser, alla sua prima data italiana dopo la nomina a titolare dei prestigiosi organi barocchi dell'Abbazia di Ottobeuren, chiuderà la rassegna domenica 26 novembre alle 15:30, con un recital organistico intitolato Organ Spectacular, che propone un percorso di ascolto dal barocco al primo Novecento, con pagine di Bach, Grieg, Reger, Widor. "Siamo entusiasti della riuscita di questa edizione di Musica in Duomo" sostiene Francesco Saguatti, coordinatore delle attività musicali della Cattedrale. "I concerti sono stati seguiti e apprezzati da un pubblico sempre numerosissimo ed entusiasta, fatto di modenesi e di tanti visitatori italiani e stranieri, accolti in Duomo da interpreti di alto livello e con proposte varie e di qualità".

Questo concerto è realizzato in sinergia con il Modena Organ Festival, che proprio domenica scorsa ha inaugurato in Duomo con un tutto esaurito.

La Rassegna è stata sostenuta dalla Fondazione di Modena, con il supporto organizzativo dell'Associazione Amici dell'Organo. L'ingresso al concerto è libero e gratuito.