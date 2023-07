"ArmoniosaMente", a Fellicarolo un concerto per organo e voce

E’ in programma per mercoledì 2 agosto, alle 21, un suggestivo concerto per organo e voce a Fellicarolo di Fanano nella chiesa di San Pietro Apostolo. Sul palco, il soprano Silvia Martinelli e l’organista Andrea Trovato in un repertorio variegato che spazia dal barocco da Bach e Mozart a compositori più recenti come Gounod e Vittadini. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Anche musica sacra nel concerto di Silvia Martinelli e Andrea Trovato che eseguiranno brani di Händel e Alexandre Guilmant, il “Quia respexit” dal Magnificat di Antonio Vivaldi, l’Offertorio di Charles Gounod, il “Laudate Dominum” di Mozart, “Madonna caritatade” dai Quadretti Francescani di Franco Vittadini, “Pietà Signore” di Alessandro Stradella. Il programma proposto si completa con musiche di Baldassarre Galuppi, Luigi Cherubini, Bach.