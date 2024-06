Le "Parole mai viste" di Oriano Campini in Piazza Grande con la rassegna letteraria di Librerie.Coop

Lunedì 1 luglio alle 18.30 nuovo appuntamento con la rassegna letteraria estiva di Librerie.Coop Modena Duomo “Una Grande libreria in Piazza”, nello spazio antistante la libreria in Piazza Grande: protagonista l'autore Oriano Campini per la presentazione del libro "Parole mai viste", edito da Albatros. Dialoga con l’autore Roberto Guerzoni, Presidente della Fondazione Mario Del Monte.

Il libro

Sullo sfondo della seconda guerra mondiale, la quotidianità di Vittoria ed Ernesto viene stravolta dall'arrivo di un giovane disertore tedesco, capitato per caso in un freddo mattino d'autunno nell'orto di casa. Anche la quotidianità di una famiglia ucraina viene sconvolta dall'arrivo altrettanto inaspettato di due giovani soldati italiani in cerca di rifugio. Esistenze diverse in luoghi distanti, accomunate dall'orrore della guerra che tuttavia non scalfisce l'umanità dei sopravvissuti desiderosi di pace.

L'autore

Oriano Campini nasce a Bondeno, in provincia di Ferrara, nel febbraio del 1955. È stato operaio, Dirigente Sindacale, Responsabile del Personale di Ipermercati, infine Direttore Risorse Umane in una grande impresa della Distribuzione Commerciale. Insieme a Susi, vive per alcuni periodi tra le montagne della Val di Fiemme, dove risiede, e per altri nel paese natale, dove vivono gli affetti famigliari e gli amici di sempre. Dopo avere redatto per anni relazioni di lavoro e contratti, decide di misurarsi con un sogno coltivato a lungo: scrivere il suo primo libro.