“Orientamento scolastico: istruzioni per l’uso”. L’appuntamento per studenti e famiglie

“Orientamento scolastico: istruzioni per l’uso” è il titolo dell’appuntamento in programma martedì 8 novembre dalle 18 alle 19.30 in streaming sul canale Youtube del centro educativo del Comune di Modena Memo (www.youtube.com/channel/ UCrYWsJFABz0yam8fB0XIUUA).

L’iniziativa si colloca nel contesto di iniziative e Saloni dell’Orientamento di Modena che intendono fornire un aiuto a studenti e famiglie impegnati nella scelta della scuola superiore. L’evento in programma martedì si articola in tre momenti che intendono fornire altrettanti spunti. Il primo è dedicato a “L’offerta scolastica e della formazione professionale a Modena” e vedrà Annarita Contatore dell’Informagiovani di Modena spiegare il panorama delle possibilità che si aprono in città agli studenti che intendono proseguire gli studi attraverso un istituto superiore o accedere a un corso di formazione professionale. Negli anni l’offerta formativa è infatti molto cambiata e la presentazione è finalizzata a chiarire ai genitori come si struttura oggi l'istruzione secondaria di secondo grado e come si integra la formazione professionale all'interno del nostro ordinamento per poi soffermarsi sull'offerta specifica presente in città.

Successivamente, Daniela Soci del Settore Servizi educativi del Comune e Francesca Scalise della Fondazione San Filippo Neri forniranno informazioni sulle diverse iniziative previste a livello territoriale: dai Saloni dell’orientamento, in programma a Modena il 12 novembre, agli open day. Faranno inoltre una presentazione guidata del sito Post dove i genitori possono trovare documenti e materiali utili, anche realizzati dall'Università degli Studi di Bologna.

Infine, le psicologhe Giulia Ghiaroni e Manuela Surano forniranno consigli utili alle famiglie e spiegheranno la funzione di Memorienta, lo sportello dedicato all’orientamento e al riorientamento scolastico nato nell’ambito del progetto regionale Post e che, grazie al contributo del Settore Istruzione del Comune di Modena, in questi mesi continuerà ad essere attivo per accompagnare studenti e genitori verso la scelta della scuola superiore.

Memorienta è infatti il presidio territoriale a disposizione di chi cerca documentazione, informazione, formazione e consulenza sull'orientamento scolastico nella fascia 12/18 anni. Ha il compito di coordinare su tutta la provincia le azioni di orientamento che i docenti, le classi e le famiglie svolgono nei diversi comprensivi, mettendo in rete risorse, esperienze, conoscenze e buone pratiche.

Il servizio, gratuito e su richiesta, è pensato per tutti i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado e che stanno vivendo un momento di incertezza legato alla scelta della scuola superiore, o che stanno valutando di cambiare percorso formativo; ai docenti e operatori della formazione e dell'educazione che richiedono informazione su servizi e offerte formative del territorio o necessitano di consulenza specializzata su situazioni complesse; a tutte le famiglie che non conoscono la proposta della formazione scolastica o che, davanti al disorientamento scolastico dei figli, hanno bisogno di una consulenza.

Allo sportello si accede il mercoledì pomeriggio previo appuntamento (tel. 059 2034325 lunedì dalle 14 alle 18; martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.30; memorientamento@comune.modena. it).