Fiera di San Giovanni, riapre a Spilamberto l'Osteria del Buono, Giusto e Solidale

Dopo tre anni di assenza, tornano gli appuntamenti di Slow Food Vignola e Valle del Panaro durante la 150a Fiera di San Giovanni a Spilamberto da venerdì 24 a domenica 26 giugno.

Riapre per l’occasione l’Osteria del Buono, Giusto e Solidale in collaborazione con Overseas, Libera-Gruppo Niscemi e Magicamente Liberi, in cui saranno proposti i piatti della tradizione contadina e i vini rifermentati in bottiglia nella suggestiva cornice del giardino pensile di Rocca Rangoni. All’interno del Punto Gusto in Rocca Rangoni, potrete inoltre degustare, grazie alla collaborazione con Mirco Bellucci di “Conoscere il vino”, i vini del territorio. Nel cortile della Rocca una mostra racconterà poi il progetto dei Presìdi mentre nonni e nipoti, genitori e figli potranno partecipare insieme ai Laboratori del gusto pensati per la famiglia.