CarpInClassica, gran finale con gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina

Volge al termine CarpInClassica, la rassegna musicale organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di “CarpInMusica”, con la direzione artistica di Carlo Guaitoli. Ultimo appuntamento l’1 agosto al Cortile d’onore di Palazzo dei Pio alle ore 21.30 (ingresso gratuito senza prenotazione) con gli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina, alias Domenico Agostini e Samuele Del Monte (trombe), Giuseppe Calabrese e Mariele Ecca (corni), Matteo Caramaschi (trombone), Alessandro Caretta (basso tuba). L’ensemble eseguirà un programma che spazia dal Rinascimento al Novecento, con musiche di Bach, Vivaldi, Gershwin, Williams e Rota.

Nato nel 2000 dall'incontro di amici professionisti, il gruppo di Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina esegue sia musica originale per ottoni che trascrizioni, spaziando con disinvoltura dalla musica rinascimentale a quella contemporanea.

I componenti dell’ensemble vantano anni di collaborazione con gruppi strumentali e orchestre tra le più prestigiose del panorama nazionale e internazionale: l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l'orchestra Sinfonica della RAI di Torino, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, l'orchestra Sinfonica “A. Toscanini” di Parma, La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale di Bologna, l'orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, l’orchestra del Teatro Alla Scala, l’orchestra del Teatro di Cagliari e tante altre ancora. Nel 2000, in occasione del Giubileo, hanno iniziato la loro collaborazione con la Cappella Musicale Pontificia Sistina per la celebrazione della chiusura della Porta Santa in mondovisione, con la quale hanno realizzato un CD edito dalla Kelidon Edizioni Italia.

Particolarmente apprezzata è la prassi esecutiva dei doppi cori, che gli ottoni della Sistina eseguono dalle logge della basilica di San Pietro, secondo un’attenta ricerca filologica. Alcune delle loro esecuzioni dal vivo sono state scelte dalla Deutsche Grammophon ed inserite nei cd: Habemus Papam, The Music of Conclave e in Patum Cardinalium Collegium.

Nel 2016, in occasione del Giubileo straordinario, hanno inciso per Deutsche Grammophon l’inno della Misericordia nella storica cornice della Cappella Sistina. Il 2018 è l’anno in cui la Deutsche Grammophon pubblica il loro primo CD “The Silver Trumpets”, in cui sono raccolte alcune delle pagine musicali più belle eseguite dagli ottoni della Sistina durante le celebrazioni papali.

Attualmente svolgono un’intensa attività concertistica e masterclass per gruppi di ottoni in varie città e teatri italiani.

CarpInMusica prosegue con la rassegna “The Guitar Week”, tre appuntamenti dedicati alla chitarra nei giorni 8, 17 e 22 agosto (sempre in Cortile).