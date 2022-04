La domenica non si va a scuola: Ouverture des Saponettes al Teatro Storchi

Ouverture des saponettes è l’ultimo appuntamento in programma domenica 3 aprile alle ore 16.30 sul palco del Teatro Storchi di Modena, nell’ambito della rassegna per famiglie La domenica non si va a scuola promossa da ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Conad.

Lo spettacolo aderisce a Sciroppo di teatro. Un progetto di teatro per bambine, bambini e famiglie, l’iniziativa di ATER Fondazione in collaborazione con ERT che consente ai bambini dai 3 agli 8 anni e ai loro accompagnatori di acquistare i biglietti con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, al costo di soli due euro a spettacolo.

Un eccentrico “direttore d’orchestra”, Michele Cafaggi, dà vita a un particolare “concerto”: da strani strumenti nascono bolle di sapone di tutte le forme, dimensioni e tipologie, da quelle giganti a quelle a grappolo, da quelle che rimbalzano a quelle da passeggio. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e dal varietà, tra clownerie, pantomima e musica.

Lo spettacolo, nato nel 2003, conta più di 1000 repliche ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell'ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone.

Ouverture des saponettes è stato ospitato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Un successo confermato anche dalla partecipazione a diverse trasmissioni televisive fra cui I soliti ignoti (Rai 1), Circo Massimo Show (Rai 3), Mattina in famiglia (Rai 1) e Bontà loro (Rai 1).

Al termine dello spettacolo, Conad offrirà a tutto il pubblico la merenda.

Biglietti

Bambino fino a 12 anni € 5,00

Adulto € 8,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad

Sciroppo di Teatro: € 2 € elenco farmacie e pediatri aderenti all’iniziativa su www.ater.emr.it

Prenotazione e vendita biglietti

Biglietteria del Teatro Storchi – Largo Garibaldi, 15 Modena:

dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Fino al 30 aprile 2022, come definito nel DL del 24/03/2022, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito ai possessori di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.