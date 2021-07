Pac-Vullo Festival: street food, birra e musica in Appennino

Torna, dal 23 al 25 luglio nel comune principale del Frignano, Pac-Vullo Street Food & Craft Beer Festival, giunto quest'anno alla quarta edizione.

Come di consueto, l'evento si svolgerà in Viale Braglia - Zona Stadio, a Pavullo nel Frignano. Stand gastronomici, oltre 40 tipologie di birre artigianali e tanta buona musica coinvolgeranno i presenti in un'atmosfera al sapore di "normalità".

L'evento, patrocinato dal Comune di Pavullo, si svolgerà nel massimo rispetto delle misure anti-covid.

