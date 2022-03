"Prendiamo la Pace per mano" a Piumazzo una catena umana in nome della fratellanza

Indirizzo non disponibile

Domenica 27 Marzo, alle ore 14, si terrà nel centro di Piumazzo l’evento “Prendiamo per mano la pace”, organizzato dall’associazione ARCISpazio di Piumazzo, fortemente sostenuto dall’associazione KINESFERA, con il patrocinio del comune di Castelfranco Emilia.

L’iniziativa si ispira volutamente ai valori di vicinanza e solidarietà che hanno spinto Confapi Emilia - Associazione delle Piccole Medie Impresa di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma - ad organizzare il viaggio verso il confine ucraino, come spiega infatti la sig.ra Anna Montemurro, tra le organizzatrici dell’evento e dipendente dell’azienda associata SSM Sbavature e Sabbiature di Piumazzo, sponsor dell’iniziativa:

«Appena sono venuta a conoscenza dello splendido gesto che vuole compiere Confapi Emilia nei confronti dei profughi ucraini, ho subito pensato che anche noi nel nostro piccolo potessimo fare qualcosa, sia di simbolico, che di concreto. Proprio da questa idea – continua Anna - è nato l’evento di domenica: anche la comunità di Piumazzo, infatti, vuole fare sentire la propria vicinanza al popolo ucraino».

Il programma

Il programma previsto per la manifestazione è il seguente: i partecipanti si raduneranno, come già anticipato, nel centro di Piumazzo e potranno ricevere, a seguito di un’offerta libera, un nastro colorato che verrà annodato a quello di tutti gli altri partecipanti, costruendo un legame solidale tra le persone e, metaforicamente, tra i popoli. Nel rispetto delle normative anti-Covid, non essendo permesso di stringere fisicamente le mani altrui e comporre così un cordone di persone, gli organizzatori hanno architettato questo interessante e colorato stratagemma.

Subito dopo l’iniziale raduno, si proseguirà con un toccante momento di raccoglimento in memoria dei numerosi lutti avuti dalla popolazione ucraina, duramente provata dal conflitto ancora in corso; di seguito, la banda suonerà l’inno ucraino e si susseguiranno i discorsi delle personalità presenti, tra cui il Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia Fausto Roncarati, moderati dal sig. Christian Apicella. Parteciperà anche la Vice Presidente di Confapi Emilia Graziella Bellotti. Infine, il corteo percorrerà un breve tragitto prestabilito intonando canzoni per la pace nel mondo.

L’intero ricavato dell’iniziativa, raddoppiato dall’ARCISpazio di Piumazzo, verrà devoluto alla causa del viaggio che Confapi Emilia intraprenderà il prossimo 25 Marzo per portare in salvo i profughi ucraini; allo stesso tempo, verranno destinati al centro di accoglienza di Przemysl beni di prima necessità, donati con grande senso di solidarietà dalla scuola secondaria “Falcone e Borsellino” di Piumazzo.