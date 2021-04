Letteratura russa, la lectio magistralis di Fausto Malcovati a Ert on Air

Domenica 18 aprile alle ore 21.00 online su ERTonAIR e su tutte le pagine Facebook di ERT Fondazione Padri e figli: generazioni a confronto, ieri e oggi, la lectio magistralis del professore Fausto Malcovati, uno dei massimi esperti di teatro e letteratura russa, in dialogo con Giulia De Florio, ricercatrice in Slavistica presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Da Ivan Turgenev, Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj alla dialettica fra i mondi del romanzo e del teatro: a partire dall’approfondimento sul trentennio della prosa russa nella seconda metà dell’Ottocento, all’analisi dei nodi contenutistici di Padri e figli, fino ad arrivare all’indagine sull’attualità di quest’opera.

Non è una data casuale quella della messa in onda: domenica 18 aprile si sarebbero concluse le repliche in prima nazionale di Padri e figli al Teatro Storchi di Modena, lo spettacolo con la regia di Fausto Russo Alesi prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, in collaborazione con Teatro Verdi Pordenone. Per questo lavoro di trasposizione teatrale del romanzo, oltre che essere in scena insieme a tredici giovani attori nei panni dell’autore Ivan Turgenev, Fausto Malcovati ha lavorato in qualità di traduttore e consulente dell’adattamento già a partire dal 2016, anno in cui lo spettacolo ha mosso i primi passi nell’ambito del Corso adi Alta formazione per attori del Centro Teatrale Santacristina diretto da Roberta Carlotto.

In questa data simbolica che segna la chiusura della fase di allestimento e di prove di Padri e figli, e dopo il lungo percorso della lettura a puntate in sinergia con la Biblioteca Civica “A. Delfini” di Modena, ERT Fondazione presenta una preziosa occasione per ascoltare Fausto Malcovati in una riflessione che, muovendosi nello spazio del confronto fra le generazioni, crea un ponte tra passato, presente e futuro.