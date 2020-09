"Paella e Lambrusco", la Spagna arriva in Calle di Luca

La Spagna entra in Calle di Luca con la più buona Paella preparata direttamente da chi di Spagna se ne intende. Il vino italiano più venduto in Spagna con il piatto tipico spagnolo più apprezzato in Italia si fondono per una lunga serata dal sapore tipico delle coste spagnole con tantissimo pesce fresco preparato nella migliore tradizione spagnola.

Domenica 20 settembre, a partire dalle ore 18.30, la Lambruscheria è lieta di aprire la stagione autunno-inverno, ricca di novità e grandi eventi, con una serata informale, lungo il calle (che per una sera si pronuncerà "calle" in lingua spagnola), tanti amici, tra cui la prima collaborazione ufficiale con Belingual, la nuovissima scuola di lingue a Modena che sarà nostro partner per tantissimi eventi futuri. Conoscere le lingue e le tradizioni estere è sempre più importante e noi lo facciamo in modo "familiare" come si faceva una volta, con una bella tavolata lungo la strada.

Due saranno i menu della serata:

Opzione A:

15 euro comprensivo di:

-1 calice di benvenuto bianco frizzante "made in Modena"

-1 piatto di paella di Mare gigante (oltre 350 gr!!!)

-1 calice Lambrusco di Modena doc

Opzione B:

23 euro comprensivo di:

-1 antipasto pizza baby Calle9

-1 bottiglia di vino frizzante a scelta dalle proposte della Lambruscheria

-1 piatto di paella di Mare gigante (oltre 350 gr!!!)

Solo 60 posti disponibili nella lunga tavolata dei "Tavolini sotto le stelle".

Prezzo: (comunicare l'opzione al momento della prenotazione)

La prenotazione, obbligatoria, è effettuabile solo tramite Whatsapp indicando l'opzione A o l'opzione B al numero 347 2453990. In base al menu scelto, il pagamento di 15 o 23 euro sarà da effettuare entro venerdì 18 settembre sul sito Eventbride. I posti totali disponibili sono 60.