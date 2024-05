A Sassuolo il gioco e spettacolo "Il paese dei Pinocchi": un'avventura per bambini e genitori

Sabato e domenica prossimi, al parco Vistarino di Sassuolo, arriva il “Paese dei Pinocchi”. Gioco e teatro, animazione e laboratori creativi: questo è Il Paese dei Pinocchi, un'avventura fantastica per bambini e genitori per tornare a vivere il magico mondo del burattino di Collodi. Imbattersi nel Gatto e la Volpe, fare amicizia con Mangiafuoco, giocare nel Paese dei Balocchi o essere salvati dalla fata Turchina… Questo e tanto altro è possibile solo nel Paese dei Pinocchi: il gioco spettacolo itinerante a cura di Crono organizzazione eventi in collaborazione con Sted e Temple Theater.

I bambini diventeranno novelli pinocchietti, mentre i genitori indosseranno i panni dei personaggi della storia di Pinocchio, affiancati dagli attori della compagnia del Temple Theater. Non preoccupatevi, ci sarà da divertirsi! Decine di Pinocchietti giocheranno nel campo dei miracoli, si troveranno in balia di narratori furbeschi e malandrini, faranno amicizia con Mangiafuoco, berranno la medicina della Fata Turchina e entreranno nel grosso ventre della balena per ritrovare il proprio Geppetto.

Gli orari: sabato 18 maggio alle 11, 15, 17; domenica 19 maggio ore 15, 17 presso il Parco Vistarino. Il punto di ritrovo per l'inizio del giro è l'ngresso della Biblioteca Leontine di Villa Giacobazzi di Sassuolo, all'interno del parco stesso. La durata dell’evento è di 100 minuti circa, consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni e genitori da 0 a 99. I bambini fino a 6 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Prenotazione caldamente consigliata. Tramite email a templetheater.sassuolo@gmail.com oppure tramite whatsapp al +39 3534327979.

Il progetto è di Tony Contartese e Fabio Ferretti per la regia di Tony Contartese. Con: Saverio Bari, Catia Gallotta, Linda Gallotta, Santo Marino, Marco Marzaioli, Marina Meinero, Giacomo Stallone. Scenografie: Momi Croce e Elisa Di Benedetti. Costumi: Barbieri costumi.