PAF! Festival, tre spettacoli nel fine settimana a Fiorano e frazioni

Un festival con il naso all’insù, per vivere la magia del teatro, del circo e della musica in spazi pubblici come parchi e piazze: dal 25 giugno al 29 luglio torna a Fiorano Modenese il PAF! Per Aria Festival, la rassegna estiva proposta per la prima volta nel 2021 a Maranello che per questa seconda edizione viene ampliata anche ai comuni di Fiorano Modenese e Formigine.

Organizzato dalle tre amministrazioni comunali con la direzione artistica della Compagnia Materiaviva e il sostegno di Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna, il festival offre un ricco calendario di spettacoli e laboratori di piccolo circo, accompagnando il pubblico in quella gioiosa atmosfera che il teatro di strada sa creare, trasformando le piazze e i parchi in luoghi in cui assistere a spettacoli magici e allegri. A questi si affiancheranno cinque laboratori di “piccolo circo”, su iscrizione, riservati a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Tutte le iniziative sono gratuite.

A Fiorano Modenese il programma propone venerdì 15 luglio presso la struttura di Casa Corsini “Pam Pam Show” e sabato 16 alla Corte del Castello di Spezzano “Musica Maestro”, entrambi della Compagnia Auriga Teatro, e domenica 17 in Piazza Ciro Menotti “Immaginaria” con Marta Finazzi.

Info e contatti: info@festivalpaf.it o pagine Facebook e Instagram del festival.