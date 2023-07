PAF! Per Aria Festival sbarca a Formigine

Arriva anche a Formigine il PAF! Per Aria Festival, il festival di circo, laboratori e teatro di strada “con il naso all’insù” promosso dai comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello con la direzione artistica della Compagnia Materiaviva.

Giunto alla terza edizione, il PAF propone attività magiche e allegre ad ingresso gratuito rivolte a grandi e piccoli. A Formigine sono in programma due spettacoli e tre laboratori di piccolo circo per bambini e ragazzi da 6 a 11 anni. I laboratori si terranno presso la biblioteca per ragazzi Matilda venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio dalle 16 alle 17 per la fascia 6-8 anni e dalle 17.30 alle 18.30 per la fascia 9-11 anni. Ingresso libero su prenotazione al numero 059416356 o alla mail biblioteca@comune.formigine.mo.it.

Sabato 22 alle 18.30 l’appuntamento è nel parco di via Erri Billò a Casinalbo con “Black Smilzo”, spettacolo di e con Paolo Ippolito: 55 kg di simpatia e abilità circensi miscelate con una frizzante presenza scenica daranno come risultato uno spettacolo divertente da godere in compagnia. A chiudere il programma di eventi sarà, domenica 23 alle 18.30 nel parco della Resistenza di Formigine, l’esibizione di arte circense “Il grande circo di Gregor & Katjusha” a cura della compagnia Circo Puntino. Artisti del circo provenienti da un lontano e improbabile Est Europa, i due proporranno uno spettacolo comico e acrobatico dai risvolti poetici con l’utilizzo della ruota tedesca, monociclo giraffa e giocoleria. In caso di maltempo, entrambi gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis.